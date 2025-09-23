Espai Públic
El camí de ronda entre el Miracle i l’Arrabassada es restaurarà i serà molt més segur i natural
Es delimitaran parts del camí amb tanques de fusta i s’instal·laran escales i passamans
Mentre les obres al camí de ronda de la Savinosa estan a punt d’arrencar, una altra via a la costa tarragonina també es prepara per a transformar-se. És el cas del camí de ronda entre les platges del Miracle i l’Arrabassada, en concret la part entre el Fortí de la Reina i el parc dels Cossis. L’actuació, que durarà uns quatre mesos, pretén arranjar el sender, en un tram on la continuïtat pels vianants és complicada ara mateix, ja que és molt desigual i poc accessible. D’aquesta manera, es busca que anar de la platja del Miracle a l’Arrabassada sigui molt més segur.
Els principals treballs a realitzar consistiran en l’enderroc d’estructures obsoletes a la zona, l’eliminació de peus caiguts existents, la desbrossada de vegetació arbustiva densa, l’eliminació de plantes exòtiques invasores, la delimitació de parts del camí amb tanca de fusta, la instal·lació d’escales o plataforma de fusta i passamans, un mirador panoràmic i finalment la senyalització del camí i la plantació d’herbàcies i arbustives en massa. El pressupost per les obres és de 189.333,47 euros, IVA inclòs, i forma part del projecte Tarragona, entre blau i verd, que va impulsar l’anterior govern municipal, i que està subvencionat pels Fons Next Generation. El consistori ja ha licitat els treballs i els espera poder adjudicar pròximament. La redacció del projecte executiu, direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut es va adjudicar a l’empresa Casa dels Ocells.
Mesures preventives
Amb tot, les actuacions també es vol que siguin mesures preventives contra els efectes del canvi climàtic i les alteracions que suposa per la costa. «El projecte no només millora l’estat ecològic del litoral, sinó que també actua com una infraestructura verda capaç de mitigar els efectes adversos dels temporals i les precipitacions extraordinàries», expliquen els encarregats. «A més, la instal·lació d’elements com miradors panoramix i paraimires fomenta la sensibilització ambiental, promovent una nova percepció de les platges com a ecosistemes vius amb un valor ecològic essencial», afegeixen.
Platges naturalitzades
Aquesta obra arriba també en el marc de la transformació i renaturalització d’espais litorals a la ciutat, sobretot a les platges urbanes. Algunes de les actuacions són l’ampliació d’espai dunar, la plantació d’espècies psammòfiles i l’eliminació d’espècies invasores. A més, també inclou la integració del Parc de Mas Rosselló en el sistema costaner de la punta del Miracle. Amb tot, la ciutat viu els darrers mesos una gran transformació del seu litoral amb l’enderroc de l’antiga plataforma del Miracle com a projecte destacat.