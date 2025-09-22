Agricutura
La URV millora quantitat i qualitat de la verema al Mas dels Frares gràcies a la pluja
El celler experimental de la URV tanca la verema augmentant la quantitat i la qualitat de la collita respecte l’any passat.
El celler experimental Mas dels Frares, gestionat per la Facultat d’Enologia de la URV, ha tancat la verema la setmana passada amb resultats molt més positius que l’any passat. Les pluges de la primavera han compensat les altes temperatures d’agost i han permès incrementar tant la quantitat com la qualitat del raïm collit.
Segons explica l’enòleg i responsable del celler, Nicolas Rozès, la producció superarà els 17.000 quilos de varietats blanques i els 8.000 de negres registrats el 2023. A més, la qualitat també ha experimentat una millora: “Les varietats negres presenten més color i les blanques, més aroma, cosa que permetrà elaborar millors vins”, afirma.
Entre les varietats collides destaquen el chardonnay, xarel·lo, parellada, macabeu i moscatell en blanc, i la garnatxa negra, sirah, cabernet sauvignon, merlot i ull de llebre en negre. Amb elles, la URV elabora escumosos i vins negres de diferents categories, tot i que enguany només es produiran vins joves, ja que el celler entrarà en obres de rehabilitació estructural entre gener i juny.
Malgrat la producció, la finalitat principal de Mas dels Frares és formativa i investigadora. Tal com recorda el degà de la Facultat d’Enologia, Manuel Suárez Recio, “tot el procés d’elaboració serveix per a la docència en el grau i en el Màster internacional Wintour, i per a la recerca dels grups de la URV”. Aquest equilibri entre producció, formació i investigació, afegeix, “es manté consolidat després de més de tres dècades d’experiència”.
Els estudiants del Màster Wintour, procedents d’arreu del món, han seguit de prop la verema i han tingut l’oportunitat de treballar directament al camp i al celler. Per a molts d’ells, més vinculats al turisme que a l’enologia, ha estat el primer contacte real amb un procés de vinificació.