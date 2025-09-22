Mobilitat
La URV lloga de forma gratuïta bicicletes plegables als seus estudiants
Després de l’èxit de la prova pilot, la universitat arrenca la segona edició de la iniciativa ‘Mou-te en verd’ per promoure la mobilitat sostenible
La Universitat Rovira i Virgili ha posat en marxa la segona edició de la iniciativa Mou-te en verd de préstec gratuït de bicicletes. El curs passat es va iniciar la prova pilot, la qual va ser tot un èxit, amb moltes peticions i les dotze bicicletes plegables van ser utilitzades per estudiants dels campus de Tarragona. És per això que la campanya té continuïtat aquest curs, i aquest dilluns 22 de setembre ja es poden fer les peticions, per obtenir una de les bicicletes. El termini acaba el 30 de setembre.
Aquest any, la iniciativa, que té com a objectiu millorar la mobilitat, reduir la petjada de carboni i fomentar la sostenibilitat i un estil de vida més actiu i saludable, s’amplia a tota la comunitat universitària, per bé que tenen preferència els estudiants, i a tots els campus. Això sí, el punt de recollida i retorn està situat al Campus Catalunya, en el qual hi ha el punt d’assistència.
Els criteris per assignar-les, a més de la prioritat de l’estudiantat, seran la proximitat entre el campus i l’adreça de residència de l’estudiant, així com l’existència de vies adequades per arribar-hi. En cas d’empat, es prioritzarà la data de la sol·licitud. Els usuaris que rebin una bicicleta seran responsables del seu ús i manteniment. Hauran de fer-ne un mínim de deu dies d’ús al mes i garantir-ne la seguretat durant les nits.
Considerant que les bicicletes són plegables, hauran de ser emmagatzemades a casa seva. Si la bicicleta no es guarda adequadament i sofreix danys o és robada, l’usuari serà el responsable de la reparació o reposició. En aquest cas, la fiança es farà servir per cobrir els costos de reparació, o bé es perdrà si no es retorna la bicicleta en el mateix estat en què va ser lliurada.