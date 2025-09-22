Divulgació
Tallers, xerrades i experiments apropen la recerca al públic a la Nit Europea de la Recerca
Corsini acollirà més de 50 activitats científiques obertes al públic aquest divendres i dissabte
La Nit Europea de la Recerca ja ha començat a caminar a la demarcació de Tarragona amb una triple xerrada sobre la Ciència de la Pirotècnia que el darrer dilluns va donar el tret de sortida al programa. La iniciativa, coordinada per la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Ciència de la URV, arriba enguany a la seva vuitena edició amb més de cent activitats i la implicació de prop de 300 investigadores i investigadors de la Universitat i dels centres CERCA del territori —ICAC, ICIQ, IISPV i IPHES-CERCA—. El projecte, que es desenvolupa de manera simultània a 300 ciutats de 30 països, compta amb finançament europeu i té com a objectiu apropar la recerca a la ciutadania amb un llenguatge planer i entenedor.
El gruix de les activitats tindrà lloc a finals de setmana, amb la fira de tallers científics programada divendres 26 a la tarda i dissabte 27 al matí a la plaça Corsini de Tarragona. Seran 53 tallers repartits en dos dies, amb propostes molt experimentals i de disciplines diverses que permetran a petits i grans experimentar la ciència en primera persona.
Els infants rebran un passaport científic per segellar en cada activitat i, en completar-lo, obtindran un obsequi relacionat amb la divulgació. La fira obrirà divendres de 16.30 a 21 hores i dissabte de 10 a 14 hores, amb entrada lliure.
A més, durant la setmana, centres de secundària d’arreu de la demarcació acolliran una vintena de xerrades i tallers impartits per investigadors i investigadores sobre temes tan diversos com la intel·ligència artificial, la transició energètica, els mites de la psicologia o l’evolució humana. L’objectiu és arribar a adolescents i joves, despertant la curiositat científica i establint vincles entre el món acadèmic i l’escola.
El programa inclou també activitats pensades per al públic adult. Dissabte 20 es va fer a Reus, al Racó de la Palma, una sessió de set microxerrades divulgatives organitzada per l’IISPV i la URV, amb diàleg obert entre els ponents i el públic.
I aquest dimecres, el recinte exterior del centre esportiu Viding Sant Jordi de Tarragona acollirà a partir de les 18.30 hores un taller sobre els efectes de l’obesitat i la diabetis en l’organisme, conduït pels investigadors Fran Algaba i Albert Guarque. Els participants podran observar mostres reals de teixits, entendre com prevenir aquestes patologies i experimentar en primera persona les dificultats quotidianes de les persones que les pateixen.
La ciència s’estén a l’Ebre
L’esdeveniment també arriba a les Terres de l’Ebre, on se celebra per tercer any consecutiu. El divendres 3 d’octubre, la plaça de l’Ajuntament de Tortosa es convertirà en un gran espai de divulgació amb una fira de deu tallers científics per a tots els públics. S’hi tractaran temes tan diversos com l’emprenedoria, la biodiversitat dels jardins rurals o com combatre la violència verbal, reforçant l’objectiu d’estendre la iniciativa a tot el territori.
Proposta consolidada
Des de l’any 2018, la URV assumeix la coordinació de la Nit Europea de la Recerca a la demarcació de Tarragona, un esdeveniment que s’ha consolidat amb la implicació de milers de persones. L’edició anterior ja va evidenciar l’interès creixent de la ciutadania per apropar-se a la ciència en un ambient distès i participatiu, i enguany el programa amplia horitzons amb la incorporació del CaixaForum Tarragona, que aporta propostes pròpies de divulgació. Amb tallers, xerrades i activitats repartits arreu del territori, la iniciativa treu la recerca dels laboratoris per acostar-la al carrer i posar en relleu la feina dels investigadors i investigadores.