Patrimoni
Presenten els Nanos de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, que sortiran avui per primer cop
La creació de les dues figures ha anat a càrrec de l’escultora Àngels Cantos
La Montse i l’Índiu, els Nanos de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, ja formen part del Seguici Popular de Tarragona. Ahir es van inaugurar i presentar oficialment després d’un acte especial.
Els nous elements sortiran per primer cop avui i demà amb tot el conjunt dels Nanos Nous de Tarragona. La creació de les dues figures ha anat a càrrec de l’escultora Àngels Cantos, que els ha estat confeccionant al llarg d’aquest estiu al seu taller, mentre que el disseny original és de l’il·lustrador Isma Martínez, membre de la Colla Jove.
Estan impulsats per l’Associació d’Amics de la Colla Jove, que enguany celebra els 40 anys de la seva creació.