La Nit Europea de la Recerca torna a CaixaForum Tarragona aquest cap de setmana
El 26 i el 27 de setembre hi haurà tallers, demostracions en directe, un 'speed dating' científic i xerrades amenitzades amb humor, entre altres activitats
El divendres 26 de setembre tindrà lloc una nova edició de la Nit de la Recerca a tot Europa. CaixaForum Tarragona ho celebrarà el divendres 26 i el dissabte 27 de setembre amb activitats per a tots els públics.
La Fundació 'la Caixa' s’uneix a un esdeveniment que mostra com la ciència pot modificar el nostre dia a dia i millorar-lo. Sota el lema «Research Night: Bringing researchers into the light» (Nit de la Recerca: Fer sortir a la llum els investigadors), les seus dels diferents CaixaForum i el Museu de la Ciència CosmoCaixa acolliran més de 300 activitats gratuïtes i per a tots els públics que tindran els investigadors i investigadores locals com a protagonistes.
En el cas de CaixaForum Tarragona, el 26 de setembre i el 27 de setembre, els assistents podran gaudir de nombroses activitats, com ara tallers científics, experiments en directe, presentacions d’investigacions, xerrades amb un toc d’humor, exposicions i un speed dating científic, entre d’altres. Es tracta d’una trobada marcada per la innovació, l’aprenentatge i l’entreteniment, amb activitats gratuïtes pensades per a totes les edats. El públic tindrà l’oportunitat d’acostar-se a les persones que es dediquen a la investigació a la seva ciutat i al seu entorn, conversar-hi i conèixer de primera mà no tan sols la tasca professional que duen a terme, sinó també les seves motivacions i inquietuds quotidianes.
En aquesta edició l’humor es torna a unir a la ciència a La investigació a escena per tal que els assistents descobreixin la recerca des d’un punt de vista molt més divertit i dinàmic. En aquest xou des dels més joves fins als més grans es divertiran mentre aprenen amb microxerrades dinamitzades, en què els especialistes compartiran els seus descobriments de manera clara i accessible.
En aquesta Nit de la Recerca, l’aprenentatge i el coneixement es presenten en múltiples formats, com els tallers, dels quals podrà gaudir tota la família. Els més petits de la casa podran experimentar, crear i jugar amb la ciència, i fins i tot recrear com la nanociència està revolucionant la recerca del càncer. A través d’un joc en família, els participants també descobriran com fabriquen els glòbuls vermells en un banc de sang i teixits.
A més, el divendres 26 de setembre CaixaForum Tarragona descobrirà al públic assistent els Colors del món a través de la recent estrenada exposició de fotografies de National Geographic, que mostra la Terra com un calidoscopi colossal.
I el dissabte 27, a partir de les 11.30 h, les famílies amb infants i més grans dels 6 anys podran gaudir del taller «Mengem en colors: La ciència dels aliments».