Santa Tecla
L’Àliga celebra les seves 40 Tecles fent un homenatge a Els Pets en la seva Baixada
La bèstia també recorda al poble palestí amb una composició floral amb els colors de la bandera palestina
L’Àliga de Tarragona ha celebrat enguany les seves 40 Tecles amb un gest doblement simbòlic durant la seva Baixada, una de les cites més esperades i multitudinàries de les festes de Santa Tecla.
D’una banda, la bèstia ha lluït la mítica americana de Tarragona d’Els Pets, en homenatge al grup de Constantí que també celebra enguany els seus 40 anys sobre els escenaris. La coincidència de les dues efemèrides ha servit per reivindicar allò que uneix a la ciutat, amb el sentiment compartit que Tarragona ens esborrona, especialment en una nit tan màgica com la del 21 de setembre.
La peça ha estat confeccionada especialment per Josep Maria Casas, mestre sastre de la històrica botiga El Barato de Reus, qui ha adaptat l’americana a les dimensions de la bèstia.
Per altra banda, i sense oblidar el context internacional, l’Àliga ha lluït al seu bec una composició floral amb els colors de la bandera palestina, elaborada per Mireia G. Mohedano de Poesia Floristeria Romeu. Aquest gest vol ser un record i suport al poble palestí, amb una ferma demanda de llibertat i l’aturada immediata del genocidi perpetrat per Israel.
L’Àliga l’ha baixat, per quarta vegada, Oriol Sánchez, que ja l’havia baixat en les edicions del 2013, 2018 i 2022.
Campanya, fem-la groga!
Per fer més visible encara la celebració de les 40 Tecles de l’Àliga, dies abans de la Baixada es va impulsar una campanya a les xarxes socials amb el lema fem-la groga!, que animava els participants a vestir-se de groc per tal de crear una autèntica «marea groga», el color que identifica l’Àliga.
A quarts de vuit del vespre, just abans de l’inici de la Baixada, els aliguers van sorprendre el públic amb la distribució de 700 samarretes gratuïtes entre les persones que ja es trobaven assegudes esperant l’acte. Aquesta acció va voler ser un gest d’agraïment i suport als teclers que, any rere any, acompanyen l’Àliga i esperen amb paciència hores i hores per gaudir de La Baixada.