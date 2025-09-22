Cultura
L’Ajuntament de Tarragona enllestirà el projecte de museïtzació de la Casa de la Festa el 2026
El consistori vol «modernitzar» la part expositiva i audiovisual d’aquest equipament per fer-la més immersiva
La Casa de la Festa no es va idear només com un magatzem on resguardar els elements del Seguici Popular de Tarragona, sinó com un equipament cultural on poder descobrir els orígens i el significat de les festes de Santa Tecla.
L’Ajuntament pretén potenciar aquesta part més divulgativa de l’espai i, per això, començarà a concretar, en breu, el nou projecte de museïtzació. «Ho entomarem aquest últim trimestre de l’any, just quan acabi Santa Tecla», assenyala la consellera de Cultura, Sandra Ramos.
La previsió és que estigui enllestit el pròxim 2026. Un cop estigui definit, caldrà buscar els diners per executar les futures obres. El document, que serà elaborat per «experts», preveurà diverses actuacions per a «actualitzar» la Casa de la Festa. L’edifici va entrar en funcionament durant l’any 2007 com a recinte de conservació de la imatgeria festiva de la ciutat i, el maig del 2008, es va convertir en un lloc visitable en forma de museu.
L’edifici, situat a la Via Augusta, disposa de tres sales expositives i una quarta amb continguts audiovisuals. Respecte a aquesta última, Ramos reconeix que «és molt antiga» i cal «modernitzar-la» i aprofitar les noves tecnologies per oferir una experiència més «immersiva» als visitants.
La consellera té clar, però, que les figures centrals han de ser «els elements de la festa». En aquest sentit, assenyala que un dels principals objectius serà «millorar l’explicació dels balls i altres elements que no tenen una presència física tan imponent com pot tenir la Cucafera, la Mulassa o l’Àliga».
L’Ajuntament va reservar una partida de 70.000 euros en els pressupostos municipals d’aquest 2025 per a la museografia de la Casa de la Festa, uns diners que permetran iniciar la redacció del projecte. L’edil de Cultura assegura que el projecte de museïtzació serà «un pas molt important» per a un equipament «on hi va molta gent, especialment famílies que volen anar a veure Seguici amb la seva canalla». A més, durant les festes de Santa Tecla, es dispara l’afluència de gent, sobretot per les visites guiades: «Funcionen molt bé».
Intervencions pendents
Des de la seva inauguració fa 18 anys, l’edifici ha anat presentat diferents problemes estructurals, els quals s’han anat solucionant amb petites reparacions. L’any 2022, es va dur a terme una actuació més important per a reparar les patologies de l’equipament.
En una primera fase, es van fer treballs de sanejament de les humitats i pintura, i es van reparar els punts d’entrada d’aigua en dies de pluja. Posteriorment, es va millorar la ventilació de la Casa de la Festa amb la substitució de les finestres i també es van reubicar els lavabos.
Tot i aquestes obres, avui dia encara es produeixen episodis puntuals de goteres. De fet, una de les actuacions que van quedar pendents d’executar va ser la reforma de la coberta per evitar inundacions com les que ha patit ja l’edifici.
També es va preveure l’ampliació de la porta d’accés a la sala d’audiovisuals i del seguici que permeti l’accés de la Cucafera. Ara per ara, l’Ajuntament prioritza la redacció del projecte de museïtzació de l’espai, que estava prevista per al 2023 i acabarà arribant tres anys després.