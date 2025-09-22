Cultura
Dames i Vells esgarrifa amb gust a Sant Salvador
L’espectacle satíric va tornar a desplaçar-se pels barris de Ponent amb una nova estrena plena d’humor
Any rere any succeeixen més coses de les que parlar i que encenen els debats a les taules familiars. El Ball parlat de Dames i Vells va ser, un any més, l’espectacle perfecte per resoldre’ls tots.
La cua quilomètrica formada a les portes del Centre Cívic del barri de Sant Salvador seria còpia idèntica de les últimes dues edicions, celebrades a Bonavista. Una demostració d’èxit total, d’esperit d’un nou barri tarragoní que esperava ansiosament la sàtira del Ball parlat.
Dos passis van ser suficients per acollir als assistents que, malgrat la previsió meteorològica, van poder gaudir del segon espectacle a cel obert (amb algun caça direcció a Salou sobrevolant l’actuació). L’equip còmic d’Oriol Grau i Fermí Fernández no va deixar-se res al tinter.
Des de Lamine Yamal, passant per la massificació turística i acabant amb Donald Trump. No van faltar tampoc les reivindicacions contra el genocidi de Gaza, i gairebé tots els polítics d’arreu d’Espanya van rebre «la seva medicina».
Els crits de «Mazón dimissió» o la foto de la princesa Leonor en flames van ser els moments més aplaudits. La serietat, però, es va perdre amb cada referència sexual, normalitzades mentre avançava l’espectacle. «Xona», «mandonguilla», «figa» o «boles de drac» van ser només algunes demostracions del vocabulari que va generar «uis» i «ais».
Crítica assegurada
L’equip de govern tarragoní va ser també el centre de l’atenció de la sàtira. Entre el públic, la regidora de Cultura, Sandra Ramos, va veure com la seva doble rebia bufetades o era criticada entre somriures sarcàstics. L’alcalde, Rubén Viñuales, va rebre mil noms. Des de «Buñuelos» fins a «Puñales». Evidentment, sense cap escrúpol o delicadessa.
El Ball parlat de Dames i Vells va tornar a complir, amb un públic satisfet i esgarrifat, però esgarrifat amb gust. L’acollida del barri va demostrar-se amb llargues rondes d’aplaudiments, que van tancar l’espectacle demanant més i millor.