Viviana de Salvador pronuncia el Pregó de Santa Tecla: «Tarragona precisa del nostre amor i de la nostra cura»
La tarragonina ha fet referència a la història de la seva família i de la ciutat i ha recordat el genocidi a Palestina
Viviana de Salvador ha sigut l’encarregada avui de pronunciar el pregó de Santa Tecla. La tarragonina ha començat el seu discurs elogiant i recordant la figura de la seva mare i del seu avi.
«Va ser ell qui va tenir el privilegi d’entrevistar Federico García Lorca en una de les visites que el poeta, músic i dramaturg va fer a Tarragona. M’hauria encantat veure’ls als dos, cara a cara, conversant d’aquelles coses que tenien en comú: la llibertat, la justícia, la cultura, la literatura, el teatre, la història. I Roma. Roma, com a bressol de Tàrraco», ha dit la pregonera.
Davant de centenars de tarragonins, el discurs s’ha centrat en la concepció de la ciutat com una ‘mare’, que sovint no és prou estimada pels seus fills. «Aquesta mare comuna ha estat assetjada, abandonada, arrasada, bombardejada i sempre ha sabut ressorgir de les seves cendres», ha exposat.
«Ella s’ha desviat per aixoplugar-nos, tant als fills nadius com als adoptius, vinguts de tots els punts cardinals. Ella ens ha donat la seva riquesa, sense demanar res a canvi. Ens ha fet present de tot un seguit de recursos naturals. Ha estat font d’inspiració, i casal de portes obertes», ha afegit.
Segons la pregonera, els seus fills «no sabem honorar-la sempre com mereix». «Donem per fet que ens deu aquests regals, ja que hi vivim. Però la realitat és que no ho hem apreciat suficientment», ha dit. En aquest sentit, Viviana ha fet una crida als tarragonins per treballar i cuidar la ciutat més enllà de les festes, els 365 dies de l’any.
«Estimar la mare Tarragona significa assumir que ella ha crescut. S’ha fet gran, i, de Llevant a Ponent, passant pel Nord, ha obert els braços, creant nuclis de població que, tot i estar més allunyats del seu centre, no ho estan del seu cor. Tots aquests barris perifèrics són com sarments d’un mateix cep, i com a tals, els seus habitants necessiten, mereixen, sentir-se ciutadans amb les mateixes condicions que els que viuen al nucli de la ciutat», ha reblat la pregonera. Per últim, Viviana ha fet esment i ha denunciat el genocidi a Palestina.
Després de l’últim Toc de Pregó, l’alcalde i la pregonera han onejat la senyera de la ciutat per encendre la metxa que ha donat pas a les 21 salves dels morterets i la tronada de la pirotècnica valenciana.
A la plaça de la Font ha sonat el primer Amparito Roca de les festes, interpretat per la Tradiband, amb demora per la pluja que un any més ha fet la seva presència el dia 21. Així, els dies grans i tradicionals de Santa Tecla ja han estat aquí amb pur tarragonisme.