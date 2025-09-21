Santa Tecla
Tarragona rep als alcaldes de les ciutats del Pacte d'Amistat Chartreuse
S'ha celebrat un acte institucional a l'Ajuntament i seguidament una rebuda festiva a l'Amfiteatre
L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, va rebre ahir, dissabte 20 de setembre, els alcaldes i altres representants de les ciutats del Pacte d’Amistat vinculades amb la fàbrica de la Chartreuse.
L'Ajuntament i l'Amfiteatre van ser els escenaris escollits per a aquesta rebuda institucional però també festiva, que va comptar amb una mostra de cultura popular amb diversos elements festius, que van ballar per a l’ocasió, així com amb recreacions històriques.
D’entre les autoritats presents a la celebració es van trobar alcaldes i representants de les ciutats signants del pacte d’amistat com l’alcalde de Saint Pierre de Chartreuse, Stéphane Gusmeroli; l’alcaldessa de Sant Laurent du Pont, Céline Boursier; l’alcalde de Voiron, Julien Polat; la regidora d’Entre-Deux-Guiers, Birgitta Renaudin; representants de la Région Rhône Alpes; el president de la Chartreuse, Emmanuel Delafon; la subdelegada del Govern a Tarragona, Elisabet Romero; el president i vicepresident del Consell Comarcal, així com consellers i conselleres de l’Ajuntament de Tarragona.
L'alcalde de Tarragona va expressar que «el que ens vincula amb totes aquestes ciutats va més enllà del Chartreuse. Un fil verd i groc que traspassa fronteres, uneix cors i suma aquesta complicitat que tenim els tarragonins i tarragonines i els francesos».