Societat
Els veïns de la Móra-Tamarit es mobilitzen per reclamar «serveis bàsics»: «Estem oblidats»
La protesta va tenir lloc dissabte al matí davant l'Ajuntament de Tarragona
Dissabte al matí els veïns de la Móra Tamarit es van mobilitzar desplaçant-se fins a la Plaça de la Font per «reclamar serveis i infraestructures» que, asseguren, fa anys que reclamen sense resposta. Segons expliquen des de l’Associació de Veïns, organitzadors de la protesta, aquesta buscava «denunciar l’oblit de l’Ajuntament envers aquest nucli de prop de 2.000 habitants».
Així, els veïns reclamen «un ambulatori, una escola, una llar d’infants, un centre cívic, instal·lacions esportives i presència permanent de la Guàrdia Urbana». També denuncien «la manca de neteja i la insuficient planificació davant la massificació que pateix el barri a l’estiu», quan la població, afirmen, «pot arribar fins a 15.000 persones».
«Un cap de setmana qualsevol d’estiu patim una massificació descontrolada sense que ningú hi posi remei. Un dia tindrem un disgust», van advertir des de l’entitat veïnal, que va recordar que «fins i tot les restes de la torrentada del passat novembre continuen visibles als ponts del canal, malgrat haver-ho denunciat repetidament».
Els veïns insisteixen que «no hi ha cap altre municipi de Catalunya amb 2.000 habitants que no disposi d’aquests serveis bàsics» i asseguren que «continuaran mobilitzant-se fins aconseguir compromisos reals per part de l’Ajuntament».