Tarragona viu el cap de setmana central de Santa Tecla 2025: aquests són els actes més destacats

El Pregó i la Baixada de l’Àliga encapçalen la programació d'aquestes jornades 

Imatge d'arxiu de la Baixada de l'Àliga

Imatge d'arxiu de la Baixada de l'ÀligaAjuntament de Tarragona

Marta Omella
Marta OmellaRedactora
Tarragona

Tarragona enceta avui un dels caps de setmana més esperats de les festes de Santa Tecla. Des de concerts multitudinaris fins a representacions patrimonials i trobades familiars, l’agenda del 20 i 21 de setembre arriba carregada de cites imprescindibles tant per a tarragonins com per als visitants.

Dissabte 20 de setembre

  • 11 h – Posa’t a la pell del Drac: activitats familiars al Cós del Bou i Pescateria per celebrar els 40 anys del Drac de Sant Roc i els 25 del Drac Petit.
  • 12 h – Concert vermut de la Big Band BUMT a la plaça de les Cols, amb més de 40 músics en directe.
  • 12 h – 10è Vermut Rumber Especial 200, amb Que Patatus i Mario Roca, en homenatge als 200 anys dels Gegants Vells.
  • 19 h – Rebuda institucional Chartreuse al Parc de l’Amfiteatre, amb cultura popular i record del 25è aniversari del reconeixement UNESCO de Tàrraco.
  • 19.30 h – El Correfoc Petit arrencarà al Balcó del Mediterrani i arribarà fins a l'estàtua dels Herois. 
  • 20 h – Concert de Miki Núñez al Parc del Francolí, amb el seu nou EP La partida.
  • 20.30 h – Amaral en concert al Tarraco Arena, amb la seva nova gira.
  • 22 h – Actuació de Triquell al Parc del Francolí, amb el seu estil mestís i potent.
  • 22.30 h – El Retaule de Santa Tecla a la Catedral, la representació històrica de la vida de la patrona.
  • 24 h – Nit de versions amb Akelarre al Parc del Francolí, donant inici a la Nit Bruixa.

Diumenge 21 de setembre

  • 11 h – Presentació de la nova parella dels Nanos Nous a la plaça de les Cols, homenatge a figures castelleres de la Colla Jove.
  • 12 h – Vermut musical dels Nanos Nous, amb cercavila i festa a la pl. de l’Esperidió.
  • 12 h/13 h – Estrena del Ball Parlat de Dames i Vells 2025 al Centre Cívic de Sant Salvador.
  • 17.30 h – Cafè, copa i puro per un duro amb les PD Pussies a la Plaça del Rei.
  • 17.30 h – La despertada dels Gegants, que arribaran davant de l’Ajuntament. 
  • 18.30 h – Pregó de Santa Tecla a la plaça de la Font, amb la pregonera Viviana de Salvador Deop i la tradicional Tronada.
  • 19.30 h – Arrencada dels Gegants, que recorreran els carrers des de la plaça de la Font.
  • 19.15 – Primer Amparito Roca de les Festes a la Plaça de la Font.
  • 19.30 h – L'Arrencada dels Gegants (itinerari: Itinerari: pl. de la Font, c. Portalet, Rambla Vella, c. Comte de Rius, Rambla Nova (coca central), c. Sant Agustí, c. Portalet i pl. de la Font)
  • 20.45 h – Primer ball de gegants amb l’Amparito Roca, moment clau de les festes, a ritme de Tradiband.
  • 21 h – Concert d’Andrea Grau al Parc del Francolí, amb el seu disc Petó i adeu.
  • 22.15 h – Concert d’Edu Esteve al Parc Francolí, presentant el seu primer àlbum Colors.
  • 23.45 h – Concert de Suu Parc Francolí, que tancarà la nit amb els seus èxits d’indie-pop.
  • 24 h – Baixada de l’Àliga, un dels rituals més vibrants i populars, des del Pla de la Seu fins a la plaça del Rei.
