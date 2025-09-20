Festes
Tarragona viu el cap de setmana central de Santa Tecla 2025: aquests són els actes més destacats
El Pregó i la Baixada de l’Àliga encapçalen la programació d'aquestes jornades
Tarragona enceta avui un dels caps de setmana més esperats de les festes de Santa Tecla. Des de concerts multitudinaris fins a representacions patrimonials i trobades familiars, l’agenda del 20 i 21 de setembre arriba carregada de cites imprescindibles tant per a tarragonins com per als visitants.
Dissabte 20 de setembre
- 11 h – Posa’t a la pell del Drac: activitats familiars al Cós del Bou i Pescateria per celebrar els 40 anys del Drac de Sant Roc i els 25 del Drac Petit.
- 12 h – Concert vermut de la Big Band BUMT a la plaça de les Cols, amb més de 40 músics en directe.
- 12 h – 10è Vermut Rumber Especial 200, amb Que Patatus i Mario Roca, en homenatge als 200 anys dels Gegants Vells.
- 19 h – Rebuda institucional Chartreuse al Parc de l’Amfiteatre, amb cultura popular i record del 25è aniversari del reconeixement UNESCO de Tàrraco.
- 19.30 h – El Correfoc Petit arrencarà al Balcó del Mediterrani i arribarà fins a l'estàtua dels Herois.
- 20 h – Concert de Miki Núñez al Parc del Francolí, amb el seu nou EP La partida.
- 20.30 h – Amaral en concert al Tarraco Arena, amb la seva nova gira.
- 22 h – Actuació de Triquell al Parc del Francolí, amb el seu estil mestís i potent.
- 22.30 h – El Retaule de Santa Tecla a la Catedral, la representació històrica de la vida de la patrona.
- 24 h – Nit de versions amb Akelarre al Parc del Francolí, donant inici a la Nit Bruixa.
Diumenge 21 de setembre
- 11 h – Presentació de la nova parella dels Nanos Nous a la plaça de les Cols, homenatge a figures castelleres de la Colla Jove.
- 12 h – Vermut musical dels Nanos Nous, amb cercavila i festa a la pl. de l’Esperidió.
- 12 h/13 h – Estrena del Ball Parlat de Dames i Vells 2025 al Centre Cívic de Sant Salvador.
- 17.30 h – Cafè, copa i puro per un duro amb les PD Pussies a la Plaça del Rei.
- 17.30 h – La despertada dels Gegants, que arribaran davant de l’Ajuntament.
- 18.30 h – Pregó de Santa Tecla a la plaça de la Font, amb la pregonera Viviana de Salvador Deop i la tradicional Tronada.
- 19.30 h – Arrencada dels Gegants, que recorreran els carrers des de la plaça de la Font.
- 19.15 – Primer Amparito Roca de les Festes a la Plaça de la Font.
- 19.30 h – L'Arrencada dels Gegants (itinerari: Itinerari: pl. de la Font, c. Portalet, Rambla Vella, c. Comte de Rius, Rambla Nova (coca central), c. Sant Agustí, c. Portalet i pl. de la Font)
- 20.45 h – Primer ball de gegants amb l’Amparito Roca, moment clau de les festes, a ritme de Tradiband.
- 21 h – Concert d’Andrea Grau al Parc del Francolí, amb el seu disc Petó i adeu.
- 22.15 h – Concert d’Edu Esteve al Parc Francolí, presentant el seu primer àlbum Colors.
- 23.45 h – Concert de Suu Parc Francolí, que tancarà la nit amb els seus èxits d’indie-pop.
- 24 h – Baixada de l’Àliga, un dels rituals més vibrants i populars, des del Pla de la Seu fins a la plaça del Rei.