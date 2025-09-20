Successos
Un accident múltiple a la T-11 a Tarragona deixa un ferit atrapat en el seu vehicle
La col·lisió, que va tenir lloc divendres a la nit al punt quilomètric 10, va implicar tres vehicles
Durant la nit de divendres es va produir un accident de trànsit a la T-11, al punt quilomètric 10, a l’alçada de Tarragona, en el qual es van veure implicats tres vehicles.
Els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís a les 00.48 hores i hi van enviar dues dotacions. En arribar, van trobar una persona atrapada mecànicament en un dels turismes i van treballar per alliberar-la.
Els altres sis ocupants van resultar il·lesos. Cinc viatjaven en un mateix vehicle, una altra en un segon i la persona que conduïa el tercer, que va ser la que va quedar atrapada.
Un cop rescatada, els Bombers van retirar els vehicles accidentats i van netejar la via per restablir la circulació amb normalitat.