Santa Tecla
Tarragona restringirà l’espai aeri de la Part Alta durant la Baixada de l’Àliga
L’intendent de la GUT explica que, en cas de detectar vols de drons no autoritzats, localitzaran el pilot i el sancionaran
La Guàrdia Urbana de Tarragona (GUT) ha rebut l’autorització dels Mossos d’Esquadra per a restringir l’espai aeri del recorregut de la Baixada de l’Àliga perquè cap dron particular pugui sobrevolar la concentració de persones. «L’objectiu d’aquesta decisió és la de protegir la integritat dels participants i els espectadors i, alhora, evitar que cap aparell no autoritzat suposi un risc o afecti el protocol festiu», explica l’intendent en cap de la policia local, Manuel Vázquez, qui encapçalarà el dispositiu de seguretat de la nit del 21 de setembre, en un dels actes més multitudinaris de les festes de Santa Tecla.
Així doncs, en el cel de la Part Alta, només hi haurà el dron que utilitzarà TAC12 per a la seva retransmissió i el de la policia local, que s’encarregarà de vigilar des de l’aire que la festa es desenvolupi amb normalitat. «Ens permet detectar aldarulls o situacions de risc i fer-ne el seguiment en temps real», assenyala el màxim responsable de la GUT. En l’operatiu policial, hi participaran la UDRON i efectius del grup de seguretat aèria dels Mossos d’Esquadra.
«S’utilitzaran equips de detecció especialitzats per identificar possibles vols no autoritzats», indica Vázquez, qui apunta que «si se’n detectés algun, es localitzarà el pilot i se’l sancionarà». Les multes per volar sense permisos oscil·len poden oscil·lar entre els 3.000 i els 250.000 euros. A més, «se li podrà intervenir l’aparell». En la nit de la Baixada, també es muntarà un Centre de Coordinació Avançat al Pla de la Seu, el qual comptarà amb la presència de l’intendent de la Urbana.
Controls a la Part Alta
Durant la Festa Major del 2024, la policia local va realitzar controls preventius als accessos de la Part Alta, amb una gran presència d’agents. L’any passat, a la Rambla Vella, es van fer «filtres de persones» per detectar objectes perillosos o armes blanques i no se’n van detectar cap. Enguany, la GUT ha apostat per repetir aquesta fórmula. «Els resultats evidencien un entorn més segur per a tothom», remarca Vázquez.
L’intendent destaca que, un cop més, la Guàrdia Urbana estarà treballant en coordinació amb els Mossos, Protecció Civil i la resta de serveis d’emergència i seguretat. El màxim responsable de la Guàrdia Urbana recorda que «durant les festes tindrem un reforç molt important dels torns amb molts comandaments i agents, uniformats i de paisà, per cobrir i donar seguretat durant els actes programats, que no en són pocs». «La nostra labor i el nostre objectiu principal és la prevenció i, per això, serem visibles. Volem que la gent percebi aquesta seguretat a les festes», afirma l’intendent.