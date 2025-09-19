Societat
Tarragona, entre les capitals més felices de l’Estat segons l’índex Sonneil Happy 2025
La ciutat es posiciona com una de les ciutats amb més qualitat de vida de tot l’Estat, amb una puntuació de 88,70 sobre 100.
Tarragona és, oficialment, una de les capitals més felices de l’Estat. Així ho confirma l’índex Spain Happy 2025, elaborat per Sonneil, que analitza més de 8.000 municipis. La ciutat ha obtingut 88,70 punts sobre 100, destacant pels seus 291 dies de sol a l’any, una temperatura mitjana de 19 graus i una xarxa de serveis reforçada per la proximitat de l’aeroport de Reus.
La presència catalana al rànquing és notable, amb Barcelona (86,90 punts) superant Madrid (83,13) en qualitat de vida, i Girona (78,52) i Lleida (74,47) mantenint un bon equilibri entre entorn natural, serveis i connectivitat.
A més de les capitals, la Costa Daurada té un paper protagonista: Vila-seca (89,21) i Salou (88,94) s’han colat entre els vint municipis més feliços de l’Estat. Cambrils també apareix destacada pel seu perfil costaner i clima estable.
Altres punts del litoral català completen la fotografia: Sitges (87,02) al Garraf i diverses localitats del Maresme, com Arenys de Mar o Sant Vicenç de Montalt, es consideren zones amb una alta qualitat de vida.
L’informe assenyala que el benestar s’explica per una combinació de factors com el clima, l’accés a serveis de salut i educació, la connectivitat i la qualitat de l’entorn natural. A escala estatal, les primeres posicions són per a Màlaga (91,36), Almeria (90,88) i Eivissa (90,86).
A Catalunya, però, Tarragona i el seu litoral demostren que, segons l'estudi, viure al Mediterrani és sinònim de felicitat.