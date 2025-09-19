Municipal
Surt a licitació el projecte de museografia del Fòrum de la Colònia
El cost del projecte és de 315.184,85 €
Aquest divendres ha sortit a licitació per a la contractació de la implantació del projecte executiu d’una nova museografia al recinte del Fòrum de la Colònia; en les obres de Rehabilitació, Millora i Aprofitament del Parq Fòrum – Parc Arqueològic del Fòrum de la Colònia.
Les propostes dels equips interessats, es poden presentar fins al 6 d'octubre. El cost del projecte és de 315.184,85 € i s'ha de fer constar una serie de requisits, com ser un equip pluridisciplinar i complir amb una serie d'exigències que regeixen el contracte.