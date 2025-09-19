Infraestructures
Port Tarragona adjudica la construcció de dos sistemes de cintes transportadores de cereals
El sistema de transport horitzontal reduirà la presència de camions, cosa que es traduirà en una reducció d’emissions de CO2 i de partícules a l’ambient
Port Tarragona ha adjudicat a Ership i a Noatum les dues concessions destinades a la construcció i futura explotació d’un sistema de cintes transportadores de sòlids a lloure als molls d’Aragó i Castella-Sud. Ership invertirà 10 milions d’euros al moll d’Aragó i Noatum n’invertirà 4 més al moll de Castella per a la construcció de dos sistemes de cintes transportadores, un a cada moll.
Les noves instal·lacions que construiran les dues concessionàries facilitaran el procés de descàrrega i emmagatzematge del gra des del vaixell i fins als magatzems, que no caldrà que es faci amb camions, sinó que es realitzarà mitjançant les cintes transportadores. Això oferirà més seguretat al moll, en reduir la presència de vehicles rodats i a la vegada comportarà un important avenç en matèria de descarbonització i sostenibilitat, ja que es reduiran les emissions de CO2 associades a la presència dels camions i de les partícules en suspensió a l’ambient que genera el transport de cereals.
Ambdues concessions s’han atorgat per a un període de 40 anys. Aquestes dues concessions suposaran una important modernització de les operatives de descàrrega i permetran un augment de la capacitat operativa.
Inversió al moll d’Aragó
Ership ha resultat l’empresa guanyadora del concurs per a la construcció i explotació del sistema de transport horitzontal del moll d’Aragó. La companyia invertirà 10,1 milions d’euros en la creació d’un sistema que comptarà amb sis cintes transportadores, una de les quals anirà en paral·lel al moll i la resta estaran elevades, per a evitar interferències amb el trànsit rodat i ferroviari del moll.
Les cintes transportadores que conformaran aquest sistema de transport horitzontal estaran cobertes tant per la zona superior com pels laterals, per a evitar pèrdues de mercaderia i que hi hagi partícules ambientals derivades del moviment dels cereals.
La construcció d’aquest sistema de transport horitzontal tindrà una durada de 20 mesos i es durà a terme durant 2026 i 2027. A partir de 2028, el sistema ja estarà operatiu i, quan funcioni a ple rendiment, tindrà capacitat per a transportar 340.000 tones de sòlids agroalimentaris a lloure a l’any.
Inversió al moll de Castella
Noatum, per la seva part, ha estat l’empresa guanyadora del concurs per a la construcció i explotació d’un segon sistema de transport horitzontal de sòlids agroalimentaris a lloure, ubicat, en aquest cas, al moll de Castella-Sud. La companyia invertirà 3,95 milions d’euros per a l’execució d’aquesta instal·lació, que mourà 400.000 tones a l’any. Els treballs es duran a terme al llarg de 2026 i està previst que el sistema entri en funcionament a plena capacitat el gener de 2027.
En aquest cas, el sistema comptarà amb una cinta de 60 metres de llarg que s’ubicarà en paral·lel al moll. Una tremuja ecològica, que es desplaçarà al llarg del traçat via rails, serà l’encarregada de distribuir el sòlid a lloure fins a la cinta transportadora principal i d’aquesta passarà a les cintes secundàries, que estaran elevades, per a no interferir en el trànsit rodat i ferroviari del moll i que seran les encarregades de moure la càrrega fins als magatzems.