Política
El ple de Tarragona rebutja una moció de Junts que proposava que la ciutat regulés el padró
Tan sols el PP dona suport a la proposta, que rep crítiques per il·legal
El ple de l'Ajuntament de Tarragona ha rebutjat per àmplia majoria una moció de Junts que proposava que la ciutat regulés el padró municipal, a partir de la creació d'una ordenança. En el text els juntaires han lamentat que «la simple declaració de residència en un domicili, encara que sigui fruit d'una ocupació delinqüencial, generi automàticament drets plens», com l'escolarització o la sanitat. Tan sols el PP ha donat suport a la proposta, que ha comptat amb el vot contrari de la resta de consellers. Entre els motius per la negativa s'ha indicat que la proposta era il·legal pel fet que el padró està regulat per l'Estat i que és un registre administratiu de residència, no pas de legalitat urbanística o contractual.
La proposta de Junts també preveia «incorporar l'arrelament com a criteri de preferència en les bases d'adjudicació d'habitatge públic municipal». Aquest punt ha estat criticat per diferents formacions. «L'habitatge públic ha d'anar a qui més ho necessita, no a qui porta més anys vivint a Tarragona», ha apuntat Carles Farré, d'ERC. En una altra línia, des de Vox, Judit Gómez ha afirmat que «l'arrelament és un colador de regularitzacions massives» i ha assegurat que «no hi ha habitatge per a tots». Per la seva banda, el portaveu d'En Comú Podem, Jordi Collado, ha reclamat a Junts que «deixin de portar propostes que intenten tapar les vergonyes davant d'una Aliança per Catalunya que els menja el terreny».
Deute municipal
Entre els punts de l'ordre del dia s'ha aprovat un modificatiu de crèdit que preveu destinar 6,2 milions d'euros de romanent de tresoreria del pressupost a eixugar deute. Aquesta maniobra permet que el consistori rebaixi el deute viu fins al 57% i estalviar al voltant d'un milió d'euros en interessos. A banda, també hi ha partides destinades per millorar la via pública al barri del Serrallo, engegar el projecte de reforma de la Quinta de Sant Rafael o la pacificació del primer tram de la Rambla Nova. El punt ha comptat amb el suport del PSC, Junts, En Comú Podem i dos regidors no adscrits; mentre que ERC, el PP i una no adscrita hi ha votat en contra; i Vox s'ha abstingut.
Al plenari també s'ha aprovat el Pla Estratègic Tarragona Cultura 2033, un document que marca les línies de gestió i desenvolupament de les polítiques culturals municipals durant els propers vuit anys. El pla vol «construir una política cultural pública transversal, oberta i centrada en les persones per tal de fer accessibles a tothom els drets culturals», ha exposat la consellera de Cultura, Sandra Ramos. Així mateix, el document busca planificar i desplegar programacions, donar suport a propostes sorgides del teixit cultural o dinamitzar el territori amb xarxes d'agents culturals i de proximitat, entre altres.
Al tram inicial de la sessió un grup de veïns i representants d'entitats han exhibit cartells demanant més neteja a la ciutat. L'alcalde Rubén Viñuales s'ha reunit uns minuts amb ells i els ha garantit que amb el nou contracte de la neteja les demandes seran ateses i la situació millorarà.