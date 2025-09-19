Societat
L'Institut Martí i Franquès organitza un diàleg sobre el Retaule de Santa Tecla
El centre també ha organitzat una exposició commemorativa
Aquest divendres el departament de llengua i literatura catalanes de l'Institut Martí i Franquès de Tarragona ha organitzat un diàleg al voltant del Retaule de Santa Tecla per a l'alumnat de 2n de Batxillerat. L'acte l'ha conduït el periodista Enric Garcia Jardí, i hi han participat Rosa Llorach (presidenta de l'Esbart Santa Tecla), Lluís Calduch (director artístic) i Judit Gusach (dansaire que fa el paper de Santa Tecla).
El Retaule es podrà veure aquest dissabte 20 de setembre a les 22:30 a la Catedral de Tarragona. Quatre alumnes del centre tindran la sort de veure'n tota l'organització, els prolegòmens, l'assaig general i la representació, guiats per membres de l'Esbart Santa Tecla.
El departament també ha organitzat una exposició commemorativa del Retaule a l'entrada de la biblioteca que es pot visitar fins al dia 26 de setembre.