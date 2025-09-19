Diari Més

L'Institut Martí i Franquès organitza un diàleg sobre el Retaule de Santa Tecla

El centre també ha organitzat una exposició commemorativa

Un instant de la xerrada sobre el Retaule de Santa Tecla.

Un instant de la xerrada sobre el Retaule de Santa Tecla.

Aquest divendres el departament de llengua i literatura catalanes de l'Institut Martí i Franquès de Tarragona ha organitzat un diàleg al voltant del Retaule de Santa Tecla per a l'alumnat de 2n de Batxillerat. L'acte l'ha conduït el periodista Enric Garcia Jardí, i hi han participat Rosa Llorach (presidenta de l'Esbart Santa Tecla), Lluís Calduch (director artístic) i Judit Gusach (dansaire que fa el paper de Santa Tecla).

El Retaule es podrà veure aquest dissabte 20 de setembre a les 22:30 a la Catedral de Tarragona. Quatre alumnes del centre tindran la sort de veure'n tota l'organització, els prolegòmens, l'assaig general i la representació, guiats per membres de l'Esbart Santa Tecla.

El departament també ha organitzat una exposició commemorativa del Retaule a l'entrada de la biblioteca que es pot visitar fins al dia 26 de setembre.

