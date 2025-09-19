Mobilitat
L’estudi dels nous accessos ferroviaris del Port estarà redactat en dos anys i mig
Té l’objectiu d’eliminar les maniobres dels trens de mercaderies al frontal marítim
El Ministeri de Transports ja ha formalitzat el contracte per l’estudi informatiu dels nous accessos ferroviaris del Port de Tarragona. Amb aquest tràmit, els tècnics ja poden començar a redactar l’estudi, que estarà enllestit en un termini màxim de dos anys i mig. L’objectiu és eliminar les maniobres dels trens de mercaderies del frontal marítim de la ciutat, una reclamació veïnal històrica per les molèsties de soroll i vibracions que provoquen els combois.
A més, l’estudi persegueix definir i analitzar les actuacions tècniques necessàries per comptar amb noves connexions als accessos al port que permetin disposar de sortides directes des de les diferents terminals a la Xarxa Ferroviària d’Interès General (RFIG) i a la terminal de Tarragona Mercaderies.
Tot just ahir, el diputat socialista per Tarragona, Christian Soriano, va defensar al grup de recerca de la comissió de Salut del Parlament en nom del PSC l’acord entre el l’Ajuntament i el ministeri per a la redacció d’aquest estudi. «Davant dels problemes, la col·laboració entre l’ajuntament i el ministeri implica solucions. Soluciona reals. Des del PSC sempre hem estès així la política, com el diàleg en positiu entre les diferents administracions per donar una resposta real i efectiva a un problema que portava anys enquistat», va dir Soriano sobre les queixes veïnals.
Un estudi de la URV va confirmar l’afectació d’aquestes maniobres al veïnat. Segons les dades obtingudes pel projecte Soundless, els nivells de soroll i l’alteració en el ritme cardíac i els patrons de la son associada a l’increment de decibels que es produeix durant la nit arriba a pics que dupliquen el màxim permès per l’Organització Mundial de la Salut.
Tal com marca la legislació vigent del sector ferroviari, l’abast del treball consistirà, en primer lloc, en la redacció d’un estudi de viabilitat i, posteriorment, en la redacció i la tramitació d’un estudi informatiu depenent dels resultats d’aquest estudi de viabilitat.
Pel sud
Tot apunta que la sortida dels trens de mercaderies es farà cap al sud, és a dir, cap a Vila-seca. Durant la presidència de Saül Garreta (ERC), el Port ja va exposar una proposta de tres fases per a eliminar els trens de mercaderies del front marítim. Es tractaria d’una nova connexió entre els Molls de Llevant i l’Estació de Classificació d’ADIF, una connexió cap al sud de la terminal de la Boella amb un nou ramal que connectaria amb l’antiga línia Tarragona-València i la unió d’aquesta antiga línia amb el ramal plantejat per unir l’estació de Salou-PortAventura a la xarxa general.