Policial
Detinguts a Tarragona tres homes per un furt amb el mètode de la sembra
Els arrestats van sostreure la bossa de mà d’una clienta en un supermercat i van intentar extreure 990 € en dues ocasions d’un caixer automàtic
Els Mossos d’Esquadra del Grup de Delinqüència Urbana de la comissaria de Tarragona van detenir ahir dimecres tres homes de 38, 28 i 23 anys, com a presumptes autors dels delictes de furt, temptativa d’estafa bancària i resistència i desobediència als agents de l’autoritat.
Els fets van tenir lloc pels volts de les 10.50 hores, quan una patrulla de paisà que feia tasques de seguretat ciutadana va rebre l’avís d’un furt a una clienta a l’aparcament d’un supermercat de la ciutat.
Immediatament, els agents van desplaçar-se al lloc i van localitzar la víctima que va explicar-los que havia sortit del supermercat i un home s’havia dirigit a ella per avisar-la que li havien caigut diverses monedes. La dona, que portava la seva bossa de mà al carret de la compra, va recollir les monedes i quan es va girar l’home ja no hi era i tampoc va trobar la seva bossa de mà.
Segons la informació facilitada, els autors havien fugit amb un vehicle i tot apuntava que pretenien utilitzar les targetes sostretes per fer extraccions en entitats bancàries properes.
Minuts després, els mossos van localitzar el vehicle sospitós estacionat al barri de Torreforta, molt a prop d’una entitat bancària, amb dos homes a l’interior. Llavors, la patrulla va maniobrar el cotxe policial per impedir-ne la fugida i van identificar-se com a policies.
Mentre aquests dos homes estaven retinguts, un tercer implicat, que es trobava a la zona dels caixers automàtics, va intentar fugir corrents pels carrers adjacents.
Gràcies al seguiment constant d’un agent i a la col·laboració d’un ciutadà, els mossos van interceptar-lo en una zona boscosa del carrer Amposta on va oposar una forta resistència abans de ser reduït i detingut.
En aquest punt, els agents van localitzar 900 € en efectiu, set targetes bancàries propietat de la víctima, una gorra i uns auriculars sense fils.
En l’escorcoll posterior del vehicle, es van trobar un moneder amb 2.140 € en bitllets, una bossa amb 164 € en monedes i 4 lliures esterlines, així com altres objectes personals de la víctima. També es van intervenir tres carteres, dos dècims de loteria, tres telèfons mòbils, diverses gorres, paper d’alumini i roba. En total, els agents van recuperar més de 3.000 € en efectiu i van retornar tots els objectes sostrets a la seva propietària.
Les gestions posteriors van permetre confirmar que els tres detinguts havien intentat, sense èxit, fer dues extraccions de 990 € d’un caixer automàtic amb les targetes robades.
Els arrestats passaran en les properes hores a disposició judicial davant del jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona.