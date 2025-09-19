Música
Andrea Grau presenta "Petó i adeu" a les festes de Santa Tecla
L'artista tarragonina estrena el seu nou àlbum dins el programa de les festes de Santa Tecla
La cantant tarragonina Andrea Grau tornarà a casa aquest diumenge, 21 de setembre, amb un concert al Parc del Francolí (21 h) en el marc de les festes de Santa Tecla. L’actuació forma part de la gira de presentació del seu primer disc de llarga durada, "Petó i adéu".
Grau es va donar a conèixer amb temes com "La Pitjor Persona del Món" o l'atrevida reinterpretació de l’Amparito Roca sota el títol "Amparito Ja!". L’artista ha sabut connectar amb el públic a través d’un electro pop fresc i íntim, amb cançons que sovint semblen pàgines arrencades d’un diari personal.
El nou àlbum recull aquest esperit, però hi afegeix noves sonoritats properes a l’indie urbà. En ell, Grau explora la complexitat de les relacions, oscil·lant entre l’humor i la nostàlgia. Des de la ironia de "Mudernu de Barcelona", una sàtira als joves moderns de la capital, fins a la melancolia de "Deixa un mensaje", la cantant dibuixa un viatge emocional que té com a fil conductor el desig d’aferrar-se al passat i, alhora, la necessitat de deixar-lo enrere. El seu darrer senzill, "Setembre", ja apuntava aquesta línia nostàlgica, evocant el final de l’estiu i els records que deixa.
Tot i que el 2024 ja havia publicat l’EP "Un trosset del que porto dins", la cantautora considera que aquell projecte va ser només un pas inicial. Amb "Petó i adéu" ha fet el salt definitiu, articulant un disc complet amb coherència narrativa i musical. El punt de partida del treball és un senyal de trànsit que li va servir com a metàfora: la imatge d’una última acció breu abans de deixar marxar algú. El disc, de fet, s’ha convertit en el seu particular procés de dol després d’una relació.
Després de passar per escenaris com el Festival Terramar de Sitges, el Tàrraco Music Festival, la Garbinada Pop o el FIM 2025, Andrea Grau arriba a les festes majors de Tarragona per compartir amb el públic el potencial d’un projecte que promet emocionar en una nit de música i sentiments a flor de pell.