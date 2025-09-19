Santa Tecla
El 34% dels actes de les festes de Santa Tecla se celebren fora del centre
En Comú Podem treu pit d’aconseguir descentralitzar Santa Tecla després de negociar-ho amb el govern
El grup d’En Comú Podem treu pit d’aconseguir descentralitzar Santa Tecla, tal com van negociar en els pressupostos amb l’executiu municipal La festa major de Santa Tecla cada cop s’eixampla territorialment i arriba a nous espais de la ciutat. Enguany, per primer cop el 34% dels actes se celebraran fora del centre neuràlgic de la festa, la Part Alta. Un total de 139 esdeveniments del programa se celebraran a altres barris de Tarragona. Concretament, 80 s’han fet o es faran als Eixamples, la Part Baixa o el Serrallo; 40 als barris de Ponent; 13 als Barris Nord i 6 als barris de Llevant.
Els de la formació morada han celebrat aquestes xifres i treuen pit d’haver-les aconseguit després d’establir-les com a condició per aprovar els pressupostos del govern municipal. «Ens alegra comprovar que les nostres propostes tenen un efecte tangible i positiu en el model de festa major, reforçant la capacitat d’incidència i el nostre rol en la construcció d’una festa més inclusiva i participativa. Aquest avanç és un pas significatiu cap a un model de festa que abraça tota la ciutat i que ha de continuar evolucionant», expressen des de la formació. A més, consideren que aquesta tendència no només demostra «una major permeabilitat» de la festa a tota la ciutat, sinó que també contribueix a la descongestió del centre, fent que la celebració sigui «més accessible per a tothom». De cara al futur, el grup municipal reconeix que encara «hi ha camí per recórrer». «Detectem una oportunitat de seguir ampliant la presència de la festa a zones com la de Llevant o al Nord, on la programació encara és gairebé testimonial. Un dels nostres propers objectius serà onsolidar el model descentralitzat per garantir que cada racó de la ciutat pugui gaudir plenament de la seva festa major, potenciant els espais propis de cada barri», conclouen des d’ECP. En aquest sentit, algun dels actes que més arriben als barris són els balls parlats, com en el cas de Sebastiana del Castillo i el de Dames i Vells. També, la iniciativa de Santa Tecla a les escoles arriba a tots els barris i és crucial pel relleu de les festes.