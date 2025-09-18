Municipal
Viñuales descarta el projecte Rambla Science i explora noves propostes per al Banc d’Espanya
L’alcalde obre la porta a reobrir l’edifici, que va tancar el 2003, amb iniciativa publicoprivada
L’Ajuntament de Tarragona ha descartat el projecte Rambla Science per al Banc d’Espanya. «Creiem que no és el que necessita ara mateix la ciutat», afirma l’alcalde, Rubén Viñuales, qui assegura que «cal fer un replantejament de les posicions inicials». Tot i que, a inicis del mandat, va mostrar la seva voluntat de recuperar la proposta presentada per Josep Fèlix Ballesteros (PSC) l’any 2019, el batlle ha decidit explorar altres alternatives per reobrir aquest emblemàtic edifici.
El Banc d’Espanya va tancar el 2003 i, set anys després, va passar a mans de l’Ajuntament. Des de llavors, s’han posat sobre la taula diferents solucions per a recuperar l’immoble, totes sense èxit. El 2004, es va anunciar que l’equipament acolliria dependències estatals. Posteriorment, el 2009, el govern format per PSC i ERC va proposar la transformació d’aquest edifici en un centre d’interpretació turística.
Finalment, el 2014, Ballesteros va plantejar que el recinte es convertís en el Museu de la Química, una idea que, anys després, va acabar derivant en la proposta del Rambla Science. El projecte, pressupostat en 4,5 milions d’euros, contemplava la creació d’un centre de divulgació científica amb la col·laboració de la Universitat Rovira i Virgili (URV). L'Ajuntament va rebre una subvenció de 2 milions d'euros dels fons Feder, el 2019, per tirar-lo endavant.
El govern de Pau Ricomà (ERC) va reformular el projecte i el va anomenar Banc de la Ciència i del Coneixement. Els estudis tècnics van determinar que el cost de les obres ascendia fins als 7,4 milions d’euros i, per això, l’executiu va sol·licitar un altre ajut de 3,2 milions dels fons Next Generation. L’Ajuntament, però, no els va aconseguir i, a més, va perdre els Feder pel camí.
Sense capacitat financera
No disposar de cap subvenció per finançar la reforma del Banc d’Espanya ha suposat un gran obstacle a l'hora d'impulsar la recuperació de l’edifici. El març del 2024, Viñuales va reconèixer que el consistori tarragoní no té «capacitat financera» per executar el Rambla Science sol i que calia replantejar el projecte. Ara, l’alcalde aposta directament per enterrar aquesta proposta, la qual considera que «no ha envellit bé», i buscar-ne una de nova.
En aquest sentit, obre la porta a combinar iniciativa pública i privada. Això permetria que l’Ajuntament no hagués d’assumir el cost total de les obres. «Aquesta obsessió perquè tot sigui públic genera situacions com la del Banc d’Espanya, que està tancada i sense cap ús des de fa molts anys», remarca Viñuales. Tanmateix, el batlle assegura que «s’ha de veure què necessita la ciutat, quines són les seves mancances i, a partir d’això, prendre decisions que siguin ponderades i correctes».
L’alcalde assegura que «ja estem valorant diferents opcions que ens arriben» i avança que es definirà una proposta «abans d’acabar el mandat». «No podem tenir un equipament d’aquest tipus tancat» apunta el primer edil, qui remarca que «ha de generar riquesa per a Tarragona».