Societat
Tarragona es tenyirà de rosa amb la desena edició de la Women Race El Corte Inglés
La cursa de les dones de Tarragona per la lluita contra el càncer de mama arriba el diumenge 19 d'octubre al seu desè aniversari
Els carrers de Tarragona s’ompliran de rosa el diumenge 19 d’octubre, a partir de les 9:30 h, amb la desena edició de la Women Race El Corte Inglés, la cursa solidària que vol visibilitzar la lluita contra el càncer de mama i recaptar fons per a l’Associació Contra el Càncer de Tarragona.
La prova ha crescut fins a convertir-se en la cita esportiva i solidària més multitudinària de la ciutat, amb inscripcions obertes fins al 13 d’octubre per un màxim de 3.500 participants. Les categories permeten la participació individual i per equips, incloent mare i filla, dues germanes o dues amigues. També hi ha categoria masculina, però sense opció a podi.
Ha estat l’il·lustradora vallenca Meritxell Garriga qui ha creat la imatge del cartell oficial. Ha volgut reflectir en la seva obra l’energia i la força de les dones en la lluita contra el càncer de mama, transmetent esperança, vitalitat i superació. El podem veure durant els pròxims dies en els aparadors d’El Corte Inglés, en la cartelleria i a les samarretes oficials, que es lliuraran durant la Fira de la Corredora els dies 17 i 18 d’octubre.
Nou recorregut emblemàtic
Enguany, la cursa estrena un nou circuit de 5 km que recorre alguns dels llocs més emblemàtics de Tarragona: Portal del Roser, carrer de la Nau, plaça de la Font, Baixada de la Pescateria, Amfiteatre romà, Balcó del Mediterrani i Mercat Central. Un recorregut inclusiu, pensat per a totes les edats i condicions físiques.
El dissabte 18 d’octubre, a la Rambla Lluís Companys, es faran activitats prèvies a la cursa: sessió de dance fitness amb el professor Luís Costa, el mur dels desitjos de l’Associació Contra el Càncer i música en directe amb DJ.
Patrocinadors i col·laboradors
El concessionari BMW Oliva Motor torna a ser patrocinador principal, contribuint a la sensibilització i a la recaptació de fons, tot promovent valors com la sostenibilitat i l’esport saludable. També participen l’Ajuntament de Tarragona, Guàrdia Urbana, Protecció Civil, Creu Roja i voluntariat d’El Corte Inglés i de l’Associació Contra el Càncer.
L’organització corre a càrrec de Challenge Events, i la prova compta amb col·laboracions d’Ilerna, Aquarius, Under Armour, Aneto, Haribo, Isdin, Frit Ravich i Fuze Tea.