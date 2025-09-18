Societat
Tarragona habilita pisos per a joves sensesostre
Es tracta del primer equipament d'aquestes característiques a tota Catalunya
Tarragona ha habilitat pisos per a persones joves sensesostre, sota el nom de Domus Mar. L'Ajuntament ha reformat uns immobles al carrer del Mar i podrà acollir de forma temporal 14 joves de 18 a 26 anys que viuen al carrer. El servei obrirà portes l'1 d'octubre. «Hi ha joves que no tenen on dormir, que no tenen una xarxa social, que tenen els seus projectes de vida truncats. És una realitat silenciada per la qual estem preocupats i que volem abordar», ha explicat aquest matí Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona.
El servei acompanyarà els usuaris tant en l'àmbit personal com en els àmbits laborals i residencials, amb l'objectiu final de la seva inserció de nou a la societat. «És una nova resposta a aquest problema, molt més enfocada. No és un recurs més, és una declaració de principis», ha expressat el batlle. Segons les dades de la Conselleria de Serveis Socials del consistori, darrerament s'han atès 200 adults, de més de 26 anys, i 120 joves sensesostre a la ciutat amb el servei PASS. Mitjançant un altre servei, anomenat 360, s'han atès més d'una trentena de joves. «És un servei molt més integral, que porta temps. Són persones que es volen quedar a Tarragona i ja hi estan arrelades i els coneixem. Aquest perfil de persones són les que entraran en aquests pisos», ha explicat Cecilia Mangini, consellera de Serveis Socials.
Servei de vigilància
Els plans de treball amb aquests joves són de mínim un any i el lloguer de l'espai suposarà un cost de dos mil euros al mes. «A les nits hi haurà un servei de vigilància. Ja vam presentar-ho així als veïns i no volíem obrir l'espai sense aquest control. Sabem que és important», ha indicat Mangini. En aquest sentit, la consellera també ha posat en relleu l'evolució dels serveis del consistori els últims anys. «El 2018 hi havia dos tècnics només encarregats d'atendre el sensellarisme. Ara en tenim deu. El problema ha augmentat, però ho enfrontem i hi treballem», ha afegit la consellera.
Els joves que es troben en aquesta situació tenen un perfil divers. Des de persones que les han fet fora de casa la seva família o persones migrants. Per l'alcalde, aquest problema creu que no es pot obviar. «No podem normalitzar que un jove de 19 anys estigui al carrer», ha dit Viñuales.