Mobilitat
La plaça de la Font quedarà lliure de vehicles a principis de l’any vinent
El plenari de l’Ajuntament de Tarragona votarà demà la nova regulació de càrrega i descàrrega de la ciutat
La plaça de la Font quedarà lliure de vehicles a partir del primer trimestre de 2026. Es tracta d’una de les mesures que recull la nova Ordenança general de convivència ciutadana i ús dels espais públics de Tarragona, la qual es debatrà demà al Consell Plenari de l’Ajuntament.
Així, la modificació pretén millorar les operacions de càrrega i descàrrega a la ciutat. Un dels canvis més visibles serà el tancament definitiu de la plaça de la Font, on només es podrà accedir en casos puntuals i amb autorització prèvia.
«Volem preservar aquest espai emblemàtic de la nostra ciutat. El trànsit que hi ha ara en alguns moments del dia és un problema, tant pels veïns com pels visitants», va afirmar la consellera de Mobilitat, Sonia Orts. Per compensar aquesta restricció, s’ampliarà l’espai destinat a la càrrega i descàrrega a la Rambla Vella, que passarà dels 94 als 135 metres lineals. Per aconseguir-ho, es reubicarà la parada de bus, així com els aparcaments de motos.
La modificació també inclourà canvis en els temps d’estacionament permesos. Així, els vehicles de fins a 3,5 tones podran ocupar zones de càrrega i descàrrega durant un màxim de 30 minuts, mentre que els de més pesats disposaran de 60 minuts.
Així i tot, existirà la possibilitat d’ampliar una hora els horaris de càrrega descàrrega mitjançant autorització expressa. A més, els titulars de targetes d’aparcament per a persones amb discapacitat podran aparcar una hora en aquests espais.
Cada zona estarà identificada amb una numeració específica, i el control es gestionarà a través una aplicació mòbil vinculada amb la DGT i connectada via Bluetooth. Aquesta detectarà si el vehicle està autoritzat i informarà el transportista de quant temps pot romandre a l’espai. «Funcionarà com un semàfor. Primer hi haurà llum verda, groga quan s’acosti el límit i vermell quan se superi», va detallar la consellera.
Per a posar en marxa aquest nou model s’instal·laran uns 200 panells digitals repartits per tota la ciutat. D’aquesta manera, el desplegament d’aquest sistema es farà gradualment, a mesura que vagi avançant la instal·lació.
Es preveu que l’aplicació, que serà gestionada per l’Empresa Municipal de Transports, estigui enllestida al febrer de l’any vinent. Un cop ja estigui en funcionament, es retirarà l’obligació de posar comprovants horaris als vehicles que fan ús de la zona de càrrega i descàrrega.
Més vigilància
L’ordenança també amplia les competències sancionadores. Quan aquesta entri en vigor, no només la Guàrdia Urbana podrà multar les infraccions, sinó que també ho podran fer els inspectors de zones regulades. «A partir d’ara hi haurà un control més exhaustiu», va subratllar la consellera.