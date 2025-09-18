Societat
Nou allotjament temporal per a persones joves sense llar a la Part Baixa
Viñuales diu que el servei és un «nou enfocament per solucionar un problema greu» com és el sensellarisme juvenil
L'Ajuntament de Tarragona obrirà un nou allotjament temporal per a persones joves sense llar al carrer del Mar, a la Part Baixa de la ciutat. Les instal·lacions es posaran en funcionament l'1 d'octubre i acollirà fins a catorze joves, que entraran de manera gradual. Els residents s'estaran als pisos com a mínim un any i comptaran amb l'acompanyament d'educadors i tècnics del servei d'atenció a les persones sense sostre del mateix ajuntament.
Amb el nom de Domus mar, es tracta del primer servei d'aquestes característiques de Catalunya. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha dit que és un «nou enfocament per solucionar un problema greu per a joves», insistint que «no podem normalitzar que amb dinou anys estiguin dormint al carrer».
El servei tindrà un caràcter transitori. Els joves s'hi estaran com a mínim un any i serà prorrogable si fos necessari. Hi ha dos pisos amb habitacions individuals, dobles, una cuina equipada i un menjador en cadascun, a més d'una zona al terrat per rentar la roba. Els residents estaran acompanyats en tot moment per professionals de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona, i a la nit hi haurà servei de vigilància.
Els joves que s'hi allotjaran tenen un «arrelament» a la ciutat, ha explicat la consellera de Serveis Socials i presidenta de l'IMSST, Cecilia Mangini. Formen part del projecte 360, un programa integral per atendre el sensellarisme a la ciutat. Segons els últims recomptes, hi ha unes 120 persones joves, de menys de 26 anys, dormint al carrer.
Els que hi ingressin tindran entre 18 i 26 anys, tot i que es reserven dues places fins als 30 anys. A banda de les tasques diàries com comprar, fer el menjar o netejar, es farà un itinerari formatiu i altres feines com la gestió de permisos de treball en alguns casos.
«Un nou enfocament»
L'alcalde acompanyat de la consellera de Serveis Socials i personal tècnic, han visitat aquest dijous al migdia l'equipament. Viñuales ha destacat que «hi ha joves que quan es fa fosc no tenen un lloc on tornar» i considera que aquesta és una «realitat silenciada». Ha explicat que són persones «que han crescut sense xarxes, que han arribat aquí sols o que han estat expulsats de casa». L'alcalde ha afirmat que «calia un nou enfocament valent i humà» davant aquesta realitat.
La posada en marxa de Domus Mar ha tingut un cost de 200.000 euros, 90.000 d'aquests, finançats pel Departament de Drets Socials de la Generalitat, i la resta per l'Ajuntament de Tarragona.