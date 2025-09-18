Societat
Neix l’associació TINET CiutadanIA per defensar el futur de TINET
Aquesta entitat es posa en marxa dos mesos després que la Diputació de Tarragona anunciés el tancament progressiu de TINET
Un grup de tinetaires integrat per fundadors i algunes de les primeres persones usuàries de TINET (Tarragona Internet), la primera xarxa ciutadana d’Internet a l’Estat espanyol, han creat l’associació sense ànim de lucre TINETciutadanIA. Neix amb les finalitats de promoure i defensar l’ús de les eines de comunicació en xarxa al servei de la ciutadania, garantir els drets del usuaris de TINET i col·laborar amb les administracions pel seu manteniment, tenint en compte que l’escenari en què va néixer el 1995 és molt diferent i les seves funcions s’han d’adaptar a la revolució que implica la Intel·ligència Artificial.
En aquesta línia, TINETciutadanIA, promourà l’establiment d’acords, convenis i consorcis amb les administracions públiques i amb empreses i entitats privades per garantir el funcionament i ampliar els serveis mitjançant IA de TINET; participarà en la creació de noves entitats amb aital finalitat, afavorirà tota mena d’accions legals en la defensa dels interessos de les persones usuàries de TINET, i generarà i participarà en espais de debat i difusió de les eines ciutadanes de comunicació.
Integren la primera junta directiva: Joan Aregio, que exerceix de president de l’entitat; Pere Grau, secretari; Francesc Girat, tresorer, i com a vocals Cinta S. Bellmunt, Manel Sanromà, Robert Rallo, Joan Manel Gómez i Josep Ramon Ferrer. Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen majoritàriament i principalment al Camp de Tarragona, però també a la resta dels Països Catalans.
Aquesta entitat es posa en marxa dos mesos després que la Diputació de Tarragona anunciés el tancament progressiu de TINET i bàsicament el mateix grup que ara ha creat TINETciutadanIA es mobilitzés per intentar aturar aquest procés. A finals de juliol es van reunir amb la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, que es va comprometre a crear una taula de treball conjunta amb fundadors de TINET per abordar la continuïtat d’aquesta xarxa.