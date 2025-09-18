Societat
L’Ajuntament de Tarragona farà millores al parc infantil de la plaça de l’Església de Bonavista
L’espai romandrà tancat per motius de seguretat a partir del divendres 19 de setembre.
L’Ajuntament de Tarragona ha anunciat diverses actuacions de millora al parc infantil de la plaça de l’Església de Bonavista. Els treballs inclouran l’arranjament de les fustes en mal estat, la reparació de la tanca perimetral i la substitució de les zones de cautxú malmeses del paviment. A més, es revisaran tots els jocs infantils per tal de garantir la seguretat dels més petits.
Les millores també contemplen actuacions a l’entorn, amb la revisió del sistema de reg, tasques de jardineria i la dignificació de la font de boca situada dins l’espai.
Segons ha explicat el conseller d’Espai Públic, Guillermo García de Castro, aquestes obres són necessàries “ja que el parc ha patit diverses actuacions de vandalisme que fa perillós el seu ús per part de la ciutadania”.
Per aquest motiu, el parc romandrà tancat des de divendres 19 de setembre i fins a la finalització dels treballs.