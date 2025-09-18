Diari Més

Santa Tecla

La festa esclata pels més petits de la casa amb la Baixadeta de l'Aligueta

Centenars de famílies s'han aplegat a la plaça de les Cols i els carrers de la Part Alta per veure l'Aligueta, la Mulasseta, el Lleonet, els Gegants Moros Petits, els Negritos Petits, els Gegants Vells Petits i la Cucafereta

Imatge de l'Aligueta baixant les escales de la Catedral.

Imatge de l'Aligueta baixant les escales de la Catedral.Gerard Marti Roig

Redacció Redacció
Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Centenars de famílies s'han aplegat aquest dijous a la tarda a la plaça de les Cols, les escales de la Catedral i els carrers de la Part Alta per gaudir de la Baixadeta. Es tracta d'un dels actes més atractius per als més menuts de la casa, que es fan seva la festa major a ritme de l'Amparito Roca i el Bequetero. 

El Gegant Moro petit durant la Baixadeta.

El Gegant Moro petit durant la Baixadeta.Gerard Marti Roig

L'Aligueta, la Mulasseta, el Lleonet, els Gegants Moros Petits, els Negritos Petits, els Gegants Vells Petits i la Cucafereta han fet les delícies de nens i nenes que ja gaudeixen de la festa major, un fet que assegura la continuïtat de les tradicions a la ciutat. I demà, serà el torn per al Seguici Petit al complet. 

Imatge de la Mulasseta i el cartell reivindicatiu.

Imatge de la Mulasseta i el cartell reivindicatiu.Gerard Marti Roig

tracking