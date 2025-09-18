Santa Tecla
La festa esclata pels més petits de la casa amb la Baixadeta de l'Aligueta
Centenars de famílies s'han aplegat a la plaça de les Cols i els carrers de la Part Alta per veure l'Aligueta, la Mulasseta, el Lleonet, els Gegants Moros Petits, els Negritos Petits, els Gegants Vells Petits i la Cucafereta
Centenars de famílies s'han aplegat aquest dijous a la tarda a la plaça de les Cols, les escales de la Catedral i els carrers de la Part Alta per gaudir de la Baixadeta. Es tracta d'un dels actes més atractius per als més menuts de la casa, que es fan seva la festa major a ritme de l'Amparito Roca i el Bequetero.
L'Aligueta, la Mulasseta, el Lleonet, els Gegants Moros Petits, els Negritos Petits, els Gegants Vells Petits i la Cucafereta han fet les delícies de nens i nenes que ja gaudeixen de la festa major, un fet que assegura la continuïtat de les tradicions a la ciutat. I demà, serà el torn per al Seguici Petit al complet.