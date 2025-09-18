Santa Tecla
Els més petits viuen la màgia del Seguici des de dins convertint-se en Nano per un dia
Es tracta d’una iniciativa que ja s’ha convertit en tradició
Ahir a la tarda la Casa de la Festa es va omplir de nens i nenes que van poder viure una experiència única: convertir-se en Nano per un dia. Durant uns minuts, els petits van poder viure la màgia del Seguici des de l'altre costat, sentint-se els autèntics protagonistes de la Festa Major mentre donaven la mà als altres infants.
L’activitat, organitzada per l’Agrupació de Portadors dels Nanos Vells de Tarragona, va arrencar a les 18 h i es va allargar fins a les 19 h. Es tracta d’una iniciativa que ja s’ha convertit en tradició, repetint-se cada Sant Magí i Santa Tecla els dies 17 d’agost i de setembre.
Aquesta es va celebrar per primera vegada l'any 2015, amb motiu del 150è aniversari de la primera sortida dels Nanos Vells de la ciutat. Enguany, l'agrupació celebra 160 anys d'aquesta fita. Dimarts vinent, els Nanos Vells es desplaçaran al Balcó del Mediterrani per fer-se fotos amb qui ho desitgi.