Política
En Comú Podem reclama actuacions provisionals per millorar l’accessibilitat al Parc del Miracle
La formació reclama mesures immediates a les escales que connecten la Via Augusta amb el Parc del Miracle i el Col·legi del Miracle
El Grup Municipal d’En Comú Podem Tarragona ha registrat una instància a l’Ajuntament per denunciar la inacció del govern municipal i reclamar mesures immediates a les escales que connecten la Via Augusta amb el Parc del Miracle i el Col·legi del Miracle.
Aquestes escales continuen sent un punt crític d’accessibilitat a la ciutat, tot i que fa temps es va pactar la instal·lació d’una rampa mecànica, proposta per En Comú Podem i acceptada pel govern. «No pot ser que, un altre cop, comenci el curs escolar sense cap novetat ni millora. L’Ajuntament ha d’assumir els seus compromisos i complir allò que es pacta. Tarragona no pot avançar si l’accessibilitat queda sempre relegada a un segon pla», ha denunciat el regidor Toni Carmona.
Davant l’immobilisme, En Comú Podem exigeix informació clara i detallada sobre l’estat actual del projecte i, alhora, proposa la instal·lació provisional de riells laterals a les escales. Aquesta mesura, econòmica i fàcil d’implantar, ja funciona en altres ciutats europees i permetria el pas de cotxets i carros de la compra mentre no arriba la solució definitiva.
«Ja n’hi ha prou de dilacions. L’accessibilitat és un dret i el govern no pot continuar mirant cap a una altra banda. Exigim que es compleixi el pactat i que s’actuï amb urgència al Parc del Miracle», ha conclòs Carmona.