Política
Aproven reparar la mort de Juan Gabriel Rodrigo Knafo en les protestes a Tarragona del postfranquisme
El PSC s'absté en un punt de la proposta del Parlament perquè diu la Llei de Memòria ha de reconèixer totes les víctimes
Junts, ERC, Comuns i la CUP han presentat conjuntament una proposta de resolució a la Comissió de Justícia i Qualitat Democràtica d'aquest dijous per dignificar la mort de Juan Gabriel Rodrigo Knafo, el 5 de març de 1976, en el marc d'unes protestes a Tarragona per rebutjar la mort de cinc persones al País Basc.
Les formacions han demanat que s'investiguin com van passar els fets, ja que la família està en desacord amb la versió oficial. També reclamen que es reconegui la seva figura, coincidint amb la commemoració dels 50 anys de la seva mort l'any vinent. El PP i Vox hi han votat en contra mentre que el PSC s'ha abstingut en un punt de la resolució perquè considera que la Llei de Memòria ha de suposar la reparació de totes les víctimes.