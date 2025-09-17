Turisme
«Tarragonitza’t», la ruta sonora que convida a descobrir Tarragona a través dels mercats
La ruta urbana “Tarragonitza’t” recorre la ciutat a a través de deu capítols sonors.
Tarragona compta amb una nova manera de recórrer els seus carrers i places: la ruta urbana “Tarragonitza’t”, un itinerari sonor que enllaça mercats, mercadets i alguns dels espais més emblemàtics de la ciutat. A través de deu capítols disponibles en línia, qualsevol persona pot seguir el recorregut amb el mòbil i deixar-se acompanyar per una narració que combina ficció, humor i referències històriques i patrimonials.
La proposta ha estat impulsada per Mercats de Tarragona i desenvolupada per Itinere, Turisme i Cultura S.L., en el marc del projecte Tarragona Centre Comercial Obert, finançat pels fons europeus Next GenerationEU.
L’objectiu de “Tarragonitza’t” és acostar la història i el valor cultural dels mercats tarragonins al conjunt de la ciutadania i, alhora, donar visibilitat al comerç de proximitat. També busca generar nous fluxos entre els mercats i els principals eixos patrimonials i comercials de la ciutat.
El recorregut arrenca al Pla de la Seu i finalitza a la Plaça Corsini, davant del Mercat Central. Durant les festes de Santa Tecla, s’hi van fer dues sessions guiades que van reunir prop d’una vuitantena de participants, arrancant amb una bona acollida de la iniciativa.
La ruta sonora compta amb la veu d’Helena Tarragó, els guions de Xavier Mejuto i Adrià Cuartielles —que també ha aportat l’assessorament històric—, el disseny sonor de Quim Espinosa i la coordinació de Paula Alabart.
Els deu capítols ja es poden escoltar lliurement a través del web del projecte: https://tcco.mercatsdetarragona.cat/accions/ruta-tarragonitzat