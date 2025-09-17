Festes
«Tarragona, els pastissers us estimem»
El pastís de Santa Tecla omple Corsini i és cada vegada més popular
Un dia a l’any els pastissers de la ciutat declaren el seu amor cap a Tarragona i els tarragonins. Aquesta jornada, des de fa més d’una dècada, és quan s’ofereix el pastís de Santa Tecla. «És una manera de donar les gràcies als ciutadans que ens visiten i ens compren cada diumenge i de dir ‘us estimem Tarragona’», expressava ahir Josep González, president del gremi de pastissers de Tarragona.
Aquest acte festiu cada cop és més popular. Abans de les 18 hores molta gent ja feia cua a la plaça Corsini per fer-se amb un tros de pastís. Enmig d’un ambient festiu i distès, famílies amb petits i gent gran anava recollint el dolç amb el tiquet de rigor. «Venim cada any el grup d’amigues. Sempre ho hem fet, des que es feia a la plaça de la Font. Cada cop ve més gent», comentava la Montse. Assaboria el pastís amb la Mari Carmen, la Mercè i la Montse. «És una tradició molt bonica. Algun cop hem vingut amb els fills o nets, però ara sempre venim juntes», explicaven. Elles feien una valoració positiva del sistema de tiquets. «Vens al matí, l’agafes i ja està. És més organitzat que abans», sentenciaven. Igual que la Inés i la Joana, que també ho gaudeixen sempre juntes. «Molt millor amb els tiquets», deien.
Els petits gaudeixen
A la plaça s’ajuntava la veu de l’experiència i els tarragonins més menuts. Un destacava per sobre de tots, assegut sobre la taula, endrapant el dolç que li servia l’àvia. «Sóc de Tarragona de tota la vida i mai havia vingut. Fins que el vam tenir. Des que va néixer que venim i ja és una tradició que li inculquem», explicava l’Isa Rovira, acompanyada per tota la família. Un cas semblant al del Marc, pare de dos fills. «Som de Torreforta. Els recollim a l’escola i venim cada any. És una tradició més per compartir i gaudir», deia amb un plat a la mà. Mentrestant, els pastissers i membres dels grups municipals anaven oferint els trossos de pastís. «La veritat és que triomfem i l’any que ve haurem d’augmentar racions. També ens agradaria triomfar durant tot l’any a les nostres botigues», comentava González. Aquest acte es va començar a organitzar cap a principis de segle amb 14 pastisseries. Però amb el pas dels anys la participació va anar minvant. «Fa tres anys només n’érem dues. Després de lluitar una mica vam aconseguir associar a pastisseries més joves, que fa poc que han obert. I ara això fa molt de goig!», concloïa.