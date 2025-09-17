Equipaments
La Tarraco Arena estarà patrocinada per CaixaBank
L'empresa gestora i l'entitat no fan públiques les condicions del pacte d'un edifici propietat de la Diputació de Tarragona
Apic Media, empresa gestora de la fins ara coneguda com a Tarraco Arena Plaça, i CaixaBank han signat un acord de patrocini per quatre anys. El pacte inclou és el canvi de nom de l'equipament, que passa a anomenar-se CaixaBank Tarraco Arena.
El seu director, Jesús Féliz, ha afirmat que amb la col·laboració del banc es converteixen en un «referent del sud de Catalunya» i que es podrà fer un «salt qualitatiu en la programació». Féliz ha afirmat que volen seguir compaginant els espectacles culturals amb els esdeveniments privats i ha avançat que de cara al 2026 ja tenen tancada la presència de quatre multinacionals. Les dues parts no han fet públiques les condicions econòmiques de l'acord. L'immoble és propietat de la Diputació de Tarragona.