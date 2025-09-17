Cultura
‘La Simfonia dels Herois’ arriba a Tarragona amb un concert solidari
L’acte tindrà lloc al Teatre Tarragona el 18 d’octubre, en benefici de la recerca en tumors cerebrals
El Teatre Tarragona acollirà el concert La Simfonia dels Herois el pròxim 18 d’octubre. Es tracta d’un projecte musical solidari impulsat pel grup Dorigen amb l’objectiu de donar visibilitat i suport als pacients amb tumors cerebrals i recaptar fons per a la recerca mèdica. L’actuació s’inclou dins la temporada de tardor d’Arts Escèniques de TGN Cultura i reunirà sobre l’escenari la banda de rock Dorigen, l’orquestra Ars Mèdica del Col·legi de Metges i el Cor Gregal dels Lluïsos de Gràcia. «Es tracta d’una gran causa acompanyada de cultura, una sinergia que sempre funciona fantàsticament bé», va remarcar ahir la consellera de Cultura, Sandra Ramos, durant la presentació de l’esdeveniment.
El concert estarà precedit per un acte previ el 12 d’octubre a la sala 17 de l’Ocine Les Gavarres, on la Banda Unió Musical de Tarragona (BUMT) oferirà un repertori de bandes sonores de Hans Zimmer i John Williams, acompanyades de projeccions de les pel·lícules corresponents. Tot seguit es visualitzarà el documental La Simfonia dels Herois, dirigit per Josep Serra i Marc Juan, que explica l’origen de la iniciativa. «Estic molt agraït que Tarragona pugui acollir aquests esdeveniments. La meva germana va ser una de les participants, i va poder viure alguns dels seus millors moments gràcies a aquesta iniciativa», va expressar Josep Eduard Príncep, impulsor de l’acte.
La idea va néixer de la mà del doctor Andreu Gabarrós, músic i cap de neurocirurgia de l’Hospital Universitari de Bellvitge. «Al llarg dels anys he conegut pacients amb qui compartia la passió per la música. Alguns eren professionals, altres aficionats, però la música ens vinculava. Sempre dèiem ‘hem de fer alguna cosa’, i així va sorgir el disc», va explicar. L’àlbum, publicat l’any 2023, dedica una cançó a cadascun dels nou pacients participants i culmina amb una peça col·lectiva que dona nom al projecte.
Aquest es va estrenar al Teatre Joventut de l’Hospitalet de Llobregat en un concert amb la participació d’artistes com Ramon Mirabet, Manu Guix, Marina Rosell, Estopa, Gerard Quintana, Carles Benavent i Antonio Orozco. Des d’aleshores, les cançons han passat per diferents escenaris de Catalunya, donant continuïtat al projecte amb una gira solidària que arribarà a la ciutat de Tarragona aquest octubre. Les entrades, amb preus de 15 i 20 euros, ja es poden adquirir a través del web entrades.tarragona.cat.
El projecte s’emmarca dins l’estratègia Ars in Health de l’Institut Català de la Salut, i compta amb el suport de l’Institut Català d’Oncologia i de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge, destinatari dels beneficis recaptats.