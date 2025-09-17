Política
El plenari de Tarragona votarà limitar l’accés de vehicles a la plaça de la Font
La conselleria de Mobilitat vol també agilitzar les zones de carrega i descarrega a Tarragona
Aquest divendres, el Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona debatrà la modificació de l’Ordenança general de convivència ciutadana i ús dels espais públics de Tarragona amb la finalitat de millorar les operacions de càrrega i descàrrega al municipi.
La consellera de Mobilitat, Sonia Orts ha explicat que «des del govern municipal impulsem aquests canvis per tal d’agilitzar les zones de carrega i descarrega al municipi i limitar l’accés de vehicles a la plaça de la Font. La ciutadania ens ho havia demanat i ara serà una realitat».
La modificació d’aquest divendres inclou diverses novetats entorn a la gestió de les zones de càrrega i descàrrega. D’una banda, s’incorpora la prohibició de realitzar activitats de càrrega i descàrrega en la plaça de la Font, i només s’hi podrà accedir amb vehicle en casos excepcionals i mitjançant autorització expressa. En aquest sentit, Orts ha destacat que «volem preservar aquest espai emblemàtic de la nostra ciutat. El trànsit que hi ha ara en alguns moments del dia és un problema, tant pels veïns com pels visitants».
D’una altra banda, es crearà una numeració específica per cada zona de càrrega i descarrega, i s’impulsarà el control a través de sistemes telemàtics. El desplegament d’aquest sistema s’anirà fent paulatinament, a mesura que se’n vagi fent la instal·lació. Un cop ja estigui en funcionament, es retirarà la obligació de posar comprovants horaris als vehicles que fan ús de la zona de càrrega i descàrrega.
També es modifica el temps màxim en que es pot estacionar en zones de càrrega i descàrrega. Els vehicles amb un pes tècnic màxim autoritzat (PTMA) de fins a 3,5 tones tenen 30 minuts com a màxim, i els vehicles amb un PTMA superior a 3,5 tones tenen 60 minuts com a màxim. Aquests terminis no es podran prorrogar amb títols successius. Tot i així, s’incorpora la possibilitat d’ampliar una hora els horaris de càrrega descàrrega mitjançant autorització expressa.
A més, l’ordenança també incorpora que els titulars de targetes d’aparcament per a persones amb discapacitat podran aparcar una hora en zones de càrrega i descàrrega.
Si el consell plenari aprova les modificacions proposades per l’equip de govern, s’iniciarà del període d’informació pública i audiència dels interessats per un període mínim de trenta dies. En cas que es rebin reclamacions o suggeriments el Consell Plenari haurà de votar l’aprovació definitiva. Si no hi ha reclamacions, l’acord ja serà definitiu.