Política
La moció de Junts per a «regular» el padró desperta les crítiques d’ECP
Els juntaires demanen protocols de verificació de residència
El grup municipal de Junts per Catalunya proposarà, en el ple d’aquest divendres, la creació d’una ordenança del padró per «combatre el frau i les irregularitats en les inscripcions». A través d’una moció, defensaran que es fixin «protocols de verificació de residència i s’estableixi un règim sancionador per a les falsedats». Així mateix, insten a situar l’arrelament i els anys d’empadronament a Tarragona com a «criteri de preferència en l’accés a l’habitatge públic». «Ocupar un immoble de manera il·legal no pot ser la porta d’entrada a recursos públics», afirma el portaveu juntaire, Jordi Sendra.
Aquesta proposta ha despertat les crítiques del grup municipal d’En Comú Podem, qui considera que la moció «criminalitza les persones». Ahir, en roda de premsa, el seu portaveu, Jordi Collado, va assegurar que Junts demana «regular una cosa que ja està regulada» i vol «anar molt més enllà del que diu la Llei Estatal amb l’empadronament i no per garantir drets, sinó per qüestionar-los». L’edil mostrava desconcertat pel posicionament de la formació sobiranista, a qui va acusar de «copiar l’estratègia d’Aliança Catalana». Per altra banda, Collado va explicar que s’han creat «diverses comissions» per a millorar el protocol d’empadronament a la ciutat i «s’han fet avenços». En aquest sentit, va recordar que és un «metradret» que garanteix l’accés a l’escola, la sanitat i els serveis socials.
Aquest divendres, ECP també presentarà una moció per reclamar un protocol rigorós i operatiu de refugis climàtics. «No podem permetre que la ciutat estigui desprotegida davant la crisi climàtica», va advertir el conseller Toni Carmona.