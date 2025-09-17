Política
La militància d’ERC votarà el seu alcaldable el 4 d’octubre
Xavi Puig i Saül Garreta seran els candidats en un xoc de models
La militància tarragonina d’Esquerra Republicana de Catalunya decidirà el 4 d’octubre el seu alcaldable. Les primàries es disputaran entre dos candidats: Xavi Puig i Saül Garreta. Dos homes que representen dos projectes pel partit a la ciutat, un continuista i un renovador.
En els últims mesos els militants han crescut a Tarragona, arrossegats pels dos candidats i amb la mirada fixada en les primàries. En aquest sentit, l’elecció de la data de la votació ha aixecat polseguera. Segons ha pogut saber Diari Més, alguns dels nous militants no podran votar, ja que s’han de complir tres mesos dintre del partit abans de poder tenir dret a vot. Des de la candidatura de Garreta aquest fet es considera sortir en desavantatge. «No volem fer guerra amb això. Ara és el moment de la militància, que ells decideixin. Volem que sigui una festa de la democràcia. Això no passa a molts altres partits. A ERC, sí», expressa Saül Garreta. Des del partit s’explica que la convocatòria ha seguit els procediments habituals i que el reglament de les primàries ha sigut validat per la seu nacional. Ara, els dos candidats hauran de presentar els avals necessaris, 50, per a poder participar-hi.
Dos models
Garreta, expresident del Port de Tarragona, va donar suport a la candidatura d’Oriol Junqueras per a presidir el partit. En canvi, Puig va confiar en Foc Nou i darrerament ha sigut molt crític amb algunes polítiques adoptades per Junqueras. El president del partit va veure positiu que es presentin les dues candidatures. Sigui com sigui, serà la militància republicana qui decidirà en poques setmanes qui serà el cap de files per les pròximes municipals.