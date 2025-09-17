Cultura
Laura Grau serà la padrina del pilar caminant 2025 dels Xiquets del Serrallo
La creadora de contingut i castellera dels Moixiganguers d'Igualada viurà en primera persona la baixada del pilar caminant de Santa Tecla.
Després de nou edicions amb personalitats tan diverses com Danae Boronat, Toni Albà o Tomàs Molina, enguany la figura de la padrina del pilar caminant recau en la comunicadora i creadora de contingut catalana Laura Grau.
Nascuda a Blanes el 1995, Grau és una fidel castellera dels Moixiganguers d’Igualada i ha consolidat una trajectòria sòlida en el món de la comunicació i la creació de continguts digitals. A les seves xarxes socials (@laura._grau) —on suma prop de 80.000 seguidors entre Instagram, X i TikTok— combina humor, actualitat i cultura popular.
Al 2025 ha estat distingida amb el Premi Sonor a millor podcaster pel programa Grau x grau, que condueix juntament amb la seva mare. A més, és presentadora de Drama Extra, un espai on acosta el món casteller al públic amb continguts pensats per a xarxes socials, i col·labora també al programa Els Experts d’iCat FM.
El pròxim 24 de setembre, Laura Grau viurà en primera persona la baixa del pilar caminant de Santa Tecla, un dels actes més emblemàtics i esperats de les festes tarragonines. En cas que el pilar arribi a l’Ajuntament, tindrà un paper protagonista ajudant a pujar l’enxaneta fins al balcó del consistori, tancant així una experiència única i d'un gran honor per a la comunicadora,