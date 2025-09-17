Recerca
L'ICIQ elabora un nou mètode electroquímic per lluitar contra les infeccions persistents
Se centra en el creixement dels biofilms, uns bacteris que s'adhereixen a superfícies i queden embolacallats en una capa protectora pròpia
Un equip liderat per la professora Beatriz Prieto-Simón a l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ) ha desenvolupat una nova manera de monitorar el creixement dels biofilms bacterians, utilitzant eines electroquímiques simples i de baix cost. Aquest avanç podria obrir la porta al seguiment en temps real de com els tractaments amb agents antibacterians o l’ús d’antibiòtics afecten els biofilms, coneguts per la seva resistència als procediments mèdics.
Els biofilms són agrupacions de bacteris que s’adhereixen a superfícies i queden embolcallats en una capa protectora produïda pels mateixos. Tot i que són comuns a la natura, també estan associats a problemes de salut greus. Poden formar-se en ferides cròniques, on dificulten la cicatrització, o adherir-se a dispositius mèdics, augmentant el risc d’infecció i de malfuncionament de l’aparell.
El més preocupant és que els biofilms poden resistir tractaments antimicrobians fins a mil vegades més que els bacteris lliures, contribuint al repte global de la resistència antimicrobiana. Per això, detectar-los i monitorar-los de manera precoç és essencial per prevenir infeccions persistents.
Dins de l’experiment
L’equip de l’ICIQ ha desenvolupat uns substrats de silici mesoporós carbonitzat (C-pSi) que tenen una doble funció: actuar com a superfície per al creixement de biofilms i com a elèctrodes capaços de detectar-ne el desenvolupament mitjançant senyals electroquímiques.
Amb tècniques com la voltamperometria cíclica i l’espectroscòpia d’impedància electroquímica, els investigadors han aconseguit capturar patrons electroquímics característics vinculats al creixement dels biofilms.
El més rellevant d'aquesta investigació és que aquestes mesures poden fer-se amb dispositius assequibles i portàtils, cosa que obre la possibilitat d’aplicacions al punt d’atenció mèdica.