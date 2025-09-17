Mobilitat
L'Estat licita per 9,1 MEUR les obres a Tarragona del carril bici de l'N-340 i les pantalles acústiques de l'A-7
En total s'executaran 7km de carrils per a facilitar una mobilitat sostenible entre la Via Augusta i la Móra
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha licitat per 9,1 milions d'euros (IVA inclòs) un contracte per executar les obres dels carrils de vianants i bicicletes del km 1160 al 1160,8 i del km 1165,2 al 1171,4 de la carretera N-340, així com la instal·lació de pantalles 1161,3 al 1163,5, tot això a Tarragona capital.
El projecte contempla tres actuacions que donen resposta a actuals demandes i necessitats: d'una banda, la construcció d'un carril de vianants i bicicletes a la N-340 entre l'enllaç amb autovia A-7 al nord-est de Tarragona i el límit del municipi de Tarragona amb Altafulla; en segon lloc, la construcció d'un carril per a vianants i bicicletes a la carretera N-340 a l'entorn del pont sobre el riu Francolí; i, per últim, l'apantallament acústic de les dues vores de l'autovia A-7 al primer cinturó de Tarragona. L'anunci corresponent serà publicat properament al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).
L'auge de la bicicleta
La situació de la N-340 als trams assenyalats, molt propers al mar, ha provocat que al seu entorn s'hagin desenvolupat nombroses urbanitzacions residencials, l'ús de les quals ha evolucionat a primer habitatge. Per aquest motiu, la demanda de trànsit de vianants i de bicicletes està creixent exponencialment.
Al sud de Tarragona, els trams de la carretera N-340, especialment els situats a prop del nucli, han adquirit un caràcter marcadament urbà. Són trams que donen accés a urbanitzacions residencials i polígons industrials que provoquen un ús preferentment urbà amb moltes interseccions a nivell. Destaquen també els nombrosos transports públics que circulen per la carretera i el rellevant ús de vianants.
D'altra banda, el tram més antic de la travessia de l'A-7 té actualment un caràcter marcadament urbà amb edificacions dedicades, pràcticament íntegrament, a primer habitatge i equipaments; suportant nivells importants de soroll.
Aquestes actuacions, entre d'altres, van quedar recollides en el conveni que el novembre de 2023 van subscriure el Ministeri i l'Ajuntament de Tarragona, pel qual se cedeixen al municipi fins a 15 km repartits en diversos trams de les carreteres N-340, N-340A i T-11, actualment de titularitat estatal, una vegada s'executen d'actuacions per part del Ministeri amb una inversió estimada de 13 milions d'euros (IVA inclòs).