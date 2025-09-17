Economia
L’Ajuntament de Tarragona amortitzarà 6,2 MEUR en préstecs i baixarà la ràtio de deute viu al 57%
L’operació, que es finançarà amb el romanent del 2024, generarà un estalvi d’1,1 milions d'euros per al consistori
L’Ajuntament de Tarragona preveu acabar aquest 2025 reduint la ràtio de deute viu fins al 57%. El passat mes de març, el consistori ja va destinar 8,5 milions d'euros del romanent del 2024 —que va ser de 14,7 milions amb els sobrants dels organismes autònoms— a l’amortització anticipada de préstecs. Ara, el govern municipal també ha decidit utilitzar els 6,2 milions restants a reduir el passiu. Aquesta operació es concretarà a través d’un nou modificatiu de crèdit que, previsiblement, serà aprovat aquest divendres pel ple municipal.
Per tant, la totalitat del superàvit de l’any passat servirà per a rebaixar el deute i permetrà assolir «una xifra històrica». Així ho remarca la consellera d’Hisenda, Isabel Mascaró, qui recorda que, en el 2012, es va arribar al punt més àlgid amb una ràtio del 163,24%. «Gràcies a la bona gestió i que anem endreçant absolutament tot el que es pot amb refinançaments i amortitzacions, entre altres, podrem acabar l’any per sota del 60%», assenyala.
La quarta tinenta d’alcalde destaca la «gran fita» que es va aconseguir el març del 2024, quan l’Ajuntament «va situar-se per primera vegada per sota del 75% i vam sortir de la tutela financera de la Generalitat de Catalunya». Aquest fet va permetre al consistori guanyar més autonomia, ja que podia començar a demanar nous crèdits sense necessitar l’aval de la Direcció General de Política Financera.
Fa sis mesos, l’executiu socialista es va plantejar l’opció de destinar part del romanent del 2024 per a inversions financerament sostenibles. Finalment, s’ha acabat descartant. «Les inversions s’haurien d’executar dins de l’any natural, abans del 31 de desembre del 2025», explica Mascaró, qui indica que «a hores d’ara, no hi ha temps material per fer-ho». Per això, els 6,2 milions d’euros que van quedar pendents d’assignar s’utilitzaran per a amortitzar dos préstecs.
Un gran estalvi
Més enllà d’abonar aquests diners als bancs, l’Ajuntament ha aconseguit «renegociar» les condicions d’un altre préstec que té pendent de liquidar amb Cajamar, mitjançant una «novació». La consellera d’Hisenda explica que, amb aquests moviments, es generarà un estalvi d’1,1 milions d’euros per a les arques municipals. Com va explicar el Diari Més, el consistori ja va aconseguir un estalvi de 5,6 milions d’euros durant el 2024, gràcies al pagament de deutes i a la reestructuració del crèdit de l’Empresa Municipal de Transports amb Dexia Bank pel pàrquing Jaume I.
Mascaró assenyala que és «important» perquè permet alliberar despesa corrent i destinar més diners a la prestació de serveis públics. A més, disminuir el passiu fa créixer la capacitat inversora del consistori. El govern de Rubén Viñuales es mostra satisfet per la feina feta fins al dia d’avui, però no en té prou: «Continuarem picant pedra per a baixar la ràtio de deute viu i anar sanejant al màxim els comptes de l’Ajuntament».
L’executiu, però, també vol «garantir inversions transformadores a la ciutat». En aquest sentit, Mascaró recorda que es va concertar un préstec de 4,5 milions d’euros al març per a comprar autobusos o construir el dipòsit anti-DSU a la Móra, entre altres; després d’haver destinat 8,5 milions a saldar deutes.