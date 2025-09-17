Política
ERC proposa diverses mesures per prevenir futurs incendis a Tarragona
Els republicans també proposen limitar l’ús de la IA en encàrrecs públics de l’Ajuntament
El grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de Tarragona presentarà al pròxim consell plenari una moció per impulsar la cultura forestal amb l’objectiu de preservar i reforçar la resiliència dels boscos davant l’increment del risc d’incendis provocat pel canvi climàtic.
Els republicans alerten que l’Anella Verda de Tarragona és un dels espais més vulnerables de Catalunya i que, en cas d’un gran incendi, es veurien amenaçades urbanitzacions, càmpings, barris, vies principals com l’AP-7, l’A-7 i l’N-340, així com el polígon químic nord. Davant aquest escenari, ERC defensa que la millor resposta és la prevenció i la gestió activa del territori. És per això que des d’ERC proposen mesures com la planificació d’intervencions forestals amb Bombers i entitats ecologistes, la recuperació del pasturatge amb ramats de cabres, el foment d’espècies més resistents al foc i línies d’ajuts per a la gestió forestal en terrenys privats. També plantegen incentivar activitats agràries per recuperar el mosaic agroforestal històric.
«El risc d’incendis de sisena generació és una amenaça real i no podem esperar. Tarragona necessita un acord de ciutat urgent, programat i valent per protegir els nostres boscos i la seguretat de la ciutadania», ha subratllat el portaveu adjunt d’ERC, Xavi Puig.
El grup municipal d’ERC també portarà al ple una moció per defensar la creació artística humana i establir límits a l’ús de la intel·ligència artificial (IA) en els encàrrecs públics de l’Ajuntament de Tarragona. Aquesta iniciativa vol evitar que els cartells institucionals, campanyes i imatges oficials siguin generats íntegrament per IA i alhora garantir la contractació d’artistes i dissenyadors locals.
«Cal ser pioners en iniciatives com aquesta, ja que la IA transformarà la nostra manera de treballar i crear, per tant, cal trobar mecanismes per protegir-nos. La IA pot ser una eina útil, però no pot substituir mai el talent humà ni la creativitat pròpia. Si en fem un mal ús, desvirtuem la identitat cultural i precaritzem encara més el sector artístic», ha advertit la portaveu d’ERC, Maria Roig. En aquest sentit, ha defensat que «l’Ajuntament ha de ser exemplar i comprometre’s a protegir els autors i autores del nostre territori, reconeixent la seva feina i fomentant-ne la visibilitat».
Els republicans també han anunciat que assumiran tres mocions més en el pròxim plenari: una moció de suport als ajuntaments de la Catalunya Nord, elaborada per l’Associació Angelets de la Terra; la moció d’adhesió al Pacte Nacional per la Llengua, impulsada pel Departament de presidència de la Generalitat de Catalunya i una moció en suport al dret a morir dignament, presentada per la Federació de Municipis de Catalunya.