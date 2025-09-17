Política
Els dubtes sobrevolen la sortida del Tour a Tarragona
El boicot a la Vuelta i la posició del Govern espanyol pot fer tirar enrere l’organització de la prova ciclista més important del món a Catalunya
El boicot a la Volta Ciclista a Espanya pel genocidi a Gaza ha estat en boca de tothom els últims dies. La prova esportiva va passar a un segon pla i les protestes han protagonitzat la batalla política al país. Més enllà de ser una nova polèmica que enfronta els partits, el que ha succeït les últimes setmanes pot tenir una conseqüència directa a Tarragona, que en deu mesos acollirà la sortida d’una etapa del Tour de França. Una prova en la qual l’equip Israel Premier Tech amb molta probabiblitat hi participi i això de ben segur genera molts dubtes sobre l’organització de la competició ciclista més gran del món.
Dilluns, la Unió Ciclista Internacional, la màxima autoritat en l’esport, va emetre un comunicat on criticava la posició del Govern estatal i posava en dubte la capacitat d’Espanya per a acollir «grans esdeveniments esportius internacionals» en condicions de seguretat. Mitjans especialitzats en ciclisme com Sporza ja han publicat que Amaury Sport Organisation (ASO), l’empresa organitzadora del Tour, demanarà garanties de seguretat al Govern. De moment, preguntats per aquest mitjà, des de la Conselleria d’Esports de la Generalitat i des de l’Ajuntament de Tarragona no es volen fer comentaris al respecte. Qui sí que va parlar ahir va ser David Escudé, regidor d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona, qui va demanar vetar l’equip israelià o que, si competeix, no ho faci sota la bandera del país, en declaracions a Betevé. Barcelona en Comú reclama a l’alcalde Jaume Collboni que no s’aculli la sortida si no s’expulsa l’equip israelià. Cal tenir en compte que la festa del Tour a Catalunya va a càrrec de Barcelona, qui ha pagat més de 9 milions d’euros per acollir la competició.
Aquest veto ara mateix sembla poc probable. Més encara després del comunicat de l’UCI, l’òrgan competent per a aixecar una restricció així. Els equips ciclistes professionals s’agrupen en diferents categories segons els punts que aconsegueixen els seus corredors durant la temporada a les diferents proves. Segons el rànquing actual, és el 13è millor equip del món. Al Tour competeixen 23 equips. Per tant, si només mirem els mèrits esportius, el conjunt israelià hauria de competir a la Grande Boucle l’any vinent a Tarragona. Ara bé, qui també podria aplicar un veto seria el Comitè Olímpic Internacional (COI), tal com va fer amb Rússia fa anys. De fet, José Manuel Rodríguez Uribes, president del Consejo Superior de Deportes, així ho va demanar ahir a la institució olímpica. Tot i això, el COI ha manifestat que Israel compleix amb la carta olímpica.
D’aquí a força mesos ningú sap com estarà Gaza, si les morts hauran acabat o si, tot i això, les protestes socials a Espanya i Catalunya minoraran o continuaran fermes. Abans del Tour, el març vinent se celebrarà la Volta a Catalunya, una prova d’una setmana on enguany ja va participar l’equip Israel-Premier Tech. Si hi tornés a participar, el que passés durant la competició catalana podria ser una avantsala del Tour. Amb tota aquesta combinació d’elements, és probable que l’organització del Tour s’estigui plantejant no sortir des de Catalunya. Ja no només per un pla esportiu, sinó comercial, ja que estan en joc grans patrocinis que sostenen la competició i la seva pròpia imatge. És a dir, si una etapa acaba a mitges, l’organització queda malament en el pla esportiu, però tindrà un gran problema amb els anunciants que han pagat per sortir a la línia de meta o al podi, en aquells instants en què l’audiència televisiva és més nombrosa. El Tour haurà pres nota del que ha passat a la Vuelta, que ha intentat, sense èxit, mantenir la normalitat de la prova. Es calcula que l’impacte econòmic del Tour de França és de 34 milions d’euros al dia. Un espectacle esportiu incomparable, que pot tornar a Catalunya i arribar a Tarragona. O no.