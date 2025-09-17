Empresa
CaixaBank serà la patrocinadora de la Tarraco Arena els pròxims anys
El banc oferirà descomptes als seus clients per a entrades d’espectacles a l’edifici
CaixaBank passa a ser el patrocinador de la Tarraco Arena pels pròxims quatre anys. Apic Media, l’empresa gestora de l’edifici, ha arribat a un acord amb el banc i l’antiga plaça de toros es dirà CaixaBank Tarraco Arena. «Refermem el nostre compromís amb la cultura, la música i el desenvolupament econòmica de Tarragona», va explicar ahir Josep Maria Gonzàlez, director territorial de CaixaBank a Catalunya, en l’acte de presentació del patrocini.
L’acord permetrà els clients del banc de gaudir d’avantatges exclusius a l’hora de comprar entrades pels espectacles que es facin al recinte. «Ens faltava un acompanyant com CaixaBank, per la credibilitat que ens dona una companyia així», va explicar Jesús Feliz, director de Tarraco Arena. Les dues parts no han fet públiques les condicions econòmiques de l’acord. «Tenim una visió compartida sobre el futur de la cultura i creiem en el seu poder per afavorir la cohesió social», va apuntar Gonzàlez.
La voluntat de l’organització és continuar compaginant els espectacles culturals habituals amb esdeveniments privats d’empreses, de més d’un miler de persones, algunes de les quals ja estan tancades pel pròxim any. «Estem treballant en un projecte per a millorar la qualitat de l’experiència del públic. Fa 13 anys que gestionem el recinte i volem continuar creixent», va expressar Feliz.
Espai únic
Per la seva banda, l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, va posar en valor el recinte i la seva particularitat. «Hi ha parts de la ciutat que ens agraden més o menys. Com tot. A mi, un dels llocs que més m’agrada és la Tarraco Arena. Tenim molta sort de poder gaudir d’aquest espai. No hi ha res semblant al món», va exposar Viñuales. «A vegades ens costa a nosaltes mateixos reconèixer la potència que té la ciutat. Però la gent de fora crec que ho té molt clar», va afegir el batlle.
A més, l’alcalde i també vicepresident de la Diputació, el titular de l’edifici, va recordar l’eficàcia del projecte de cobrir l’antiga plaça de toros. «Crec que és just recordar aquella bogeria d’idea que van treballar tècnics de la Diputació», va dir Viñuales. Precisament, la plaça es va inaugurar durant les festes de Santa Tecla, l’any 1883. Segles més tard, continua mirant endavant per ser una referència.