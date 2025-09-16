Equipaments
Tanquen el vial d’Urgències de l’Hospital Joan XXIII per obres
El tancament només afecta els vehicles, que hi accediran pel carrer del Doctor Mallafrè, els dies 18 i 19 de setembre
Els dies 18 i 19 de setembre, el vial d’Urgències de l’Hospital Universitari Joan XXIII romandrà tancat al trànsit rodat per tal de dur a terme treballs de millora i asfaltat. En aquest període, l’accés provisional de vehicles a Urgències es farà pel carrer del Doctor Mallafrè Guasch, pel qual també se sortirà.
Al carrer de Guillem Oliver s’habilitarà un pas de vianants protegit per garantirne la seguretat i es disposarà de personal de suport per reforçar la informació. L’accés de vehicles a l’aparcament no es veurà afectat.
El dissabte 20 de setembre, el vial estarà plenament operatiu amb el trànsit restablert. Amb aquestes actuacions es millorarà la circulació i l’accessibilitat a l’entorn immediat del Servei d’Urgències.